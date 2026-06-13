Salut
La rutina japonesa que només requereix 30 minuts al dia i pot millorar la teva salut
Aquest mètode combina períodes de caminada ràpida i suau i ha demostrat beneficis en la forma física, la salut cardiovascular i la qualitat de vida
Bruna Segura
Caminar és una de les activitats físiques més recomanades pels professionals de la salut. No requereix equipament especial, es pot practicar a gairebé qualsevol lloc i ajuda a mantenir-se actiu a qualsevol edat. Ara bé, una tècnica originària del Japó està guanyant popularitat perquè promet multiplicar els beneficis d'un simple passeig diari.
Es tracta de la coneguda com a "caminada japonesa", un sistema que alterna intervals de marxa ràpida amb períodes de recuperació a un ritme més tranquil. La proposta és senzilla, assequible i només requereix uns 30 minuts al dia.
En què consisteix exactament?
La base del mètode és alternar diferents intensitats durant la caminada.
La fórmula més habitual consisteix a caminar durant tres minuts a un ritme ràpid, prou intens perquè mantenir una conversa resulti més difícil, i després fer tres minuts a un ritme suau per recuperar-se. Aquest cicle es repeteix diverses vegades fins a completar aproximadament mitja hora d'activitat.
L'objectiu no és córrer ni arribar a l'esgotament, sinó obligar l'organisme a adaptar-se a canvis de ritme que estimulen tant el sistema cardiovascular com la musculatura.
Beneficis per al cor i les cames
Diverses investigacions han observat que les persones que practiquen regularment aquest sistema poden experimentar millores en diferents indicadors de salut.
Entre els beneficis més destacats hi ha una millor capacitat cardiovascular, una reducció de la pressió arterial, un augment de la força a les cames i una major resistència física.
A diferència de les caminades contínues a ritme moderat, els intervals obliguen el cos a treballar de manera més completa sense necessitat de realitzar exercicis d'alta intensitat.
Especialment útil a partir dels 50 anys
Els estudis han posat especial atenció en persones de mitjana edat i majors. En aquests grups, la caminada per intervals ha mostrat resultats positius en aspectes com la mobilitat, l'equilibri i la capacitat funcional.
També s'han observat millores en factors relacionats amb el risc cardiovascular, com el colesterol, l'índex de massa corporal i la resistència cardiorespiratòria.
Per aquest motiu, molts especialistes consideren que és una alternativa interessant per a aquelles persones que volen mantenir-se actives però no poden o no volen fer exercicis més exigents.
Més enllà de la forma física
Els beneficis no es limiten només al cos. Diverses investigacions suggereixen que aquest tipus d'activitat també pot contribuir a millorar la qualitat del son, afavorir el benestar emocional i ajudar a mantenir les funcions cognitives.
A més, caminar a l'aire lliure facilita l'exposició a la llum natural, un factor relacionat amb la regulació dels ritmes biològics i l'estat d'ànim.
Una rutina fàcil d'incorporar
Un dels grans avantatges d'aquest mètode és que no requereix gimnasos, màquines ni coneixements tècnics. Es pot practicar en un passeig marítim, en un parc, per carrers urbans o fins i tot en camins rurals.
Només cal mitja hora al dia i una mica de constància. Per això, la caminada japonesa s'ha convertit en una de les alternatives més populars per a aquelles persones que busquen millorar la seva salut de manera senzilla, progressiva i adaptada a qualsevol edat.
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