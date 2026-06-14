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La IA ja s’enganxa a la pell: el pegat que pot detectar riscos cardíacs en mil·lisegons

Un dispositiu elàstic creat a la Universitat de Chicago analitza dades del cos sense enviar-les al núvol

Un nou pegat informàtic amb aparença de pell pot analitzar dades de salut mitjançant intel·ligència artificial de manera sense precedents

Un nou pegat informàtic amb aparença de pell pot analitzar dades de salut mitjançant intel·ligència artificial de manera sense precedents / John Zich/The University of Chicago

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Abril Benítez

La intel·ligència artificial ja no només funciona en ordinadors, mòbils o grans servidors. Ara també comença a acostar-se directament al cos humà. Investigadors de la Universitat de Chicago han desenvolupat un pegat elàstic amb IA capaç d’analitzar dades de salut sobre la pell i en qüestió de mil·lisegons, sense haver de dependre d’un ordinador extern ni d’una connexió al núvol.

La troballa, publicada a la revista científica Nature Electronics, apunta cap a una nova generació de dispositius mèdics portàtils i implantables. A diferència dels rellotges intel·ligents o altres aparells actuals, que sovint recullen informació i l’envien a un servidor perquè sigui processada, aquest pegat intel·ligent interpreta les dades allà mateix on es produeixen: sobre el cos.

Un pegat inspirat en el cervell

El dispositiu utilitza transistors electroquímics orgànics, uns components flexibles que poden estirar-se i adaptar-se a la pell. El seu funcionament s’inspira en les connexions del cervell humà, perquè aquests transistors tenen una forma de memòria semblant a la de les neurones i poden processar informació de manera ràpida.

L’equip de recerca, vinculat a la University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering i a l’Argonne National Laboratory, ha treballat en un circuit neuromòrfic elàstic pensat per portar la IA mèdica directament al cos. Entre els autors de l’estudi hi ha Songsong Li, Fangfang Xia i Sihong Wang.

Wang resumeix l’objectiu amb una frase clara: «El futur que intentem fer realitat és fer que els dispositius portàtils i implantables siguin més intel·ligents». També defensa que aquesta tecnologia pot ajudar les persones a tenir una mena de «metge personal i instantani» integrat als seus dispositius.

Detectar problemes greus abans

El pegat s’ha provat amb dades reals d’un cor humà donat, però encara no amb pacients vius ni com a producte comercial. En aquestes proves, el dispositiu va analitzar senyals relacionats amb la fibril·lació ventricular, una alteració molt greu en què el cor batega de manera caòtica i ineficaç.

Segons l’estudi, el sistema va localitzar ones elèctriques anòmales amb una precisió del 99,6%. En una altra prova, també va combinar dades com el colesterol, la glucosa, la freqüència cardíaca màxima i lectures d’electrocardiograma per estimar el risc d’infart de miocardi, amb una precisió del 83,5%.

Aquest és un dels grans beneficis de la tecnologia: la rapidesa. En una emergència cardíaca, esperar que les dades viatgin fins a un servidor i tornin pot suposar perdre segons valuosos. Amb aquest pegat amb IA, el càlcul es fa directament sobre el cos.

Beneficis i riscos de la IA mèdica

La IA en salut ja està ajudant a detectar patrons en proves mèdiques, analitzar imatges, anticipar riscos i donar suport als professionals sanitaris. Però també obre preguntes importants. Un dispositiu així podria generar falses alarmes, no detectar correctament un problema o fer que els pacients confiïn massa en la tecnologia.

També hi ha dubtes sobre la privacitat de les dades mèdiques, la seguretat del sistema i la responsabilitat en cas d’error. Abans que aquest pegat pugui arribar als hospitals o al mercat, haurà de superar assajos clínics, controls de seguretat i autoritzacions sanitàries.

De moment, no hi ha data de venda. El dispositiu continua en fase de recerca i els investigadors treballen per combinar-lo amb sensors i sistemes de comunicació més avançats. Tot i això, la direcció és clara: el futur de la medicina personalitzada pot passar per dispositius més petits, flexibles i capaços de reaccionar en temps real.

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Aquest pegat no és encara el metge del futur, però sí una pista de com podria ser: una IA mèdica enganxada a la pell, capaç de llegir el cos i avisar abans que sigui massa tard.

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