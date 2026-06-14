La IA ja s’enganxa a la pell: el pegat que pot detectar riscos cardíacs en mil·lisegons
Un dispositiu elàstic creat a la Universitat de Chicago analitza dades del cos sense enviar-les al núvol
La intel·ligència artificial ja no només funciona en ordinadors, mòbils o grans servidors. Ara també comença a acostar-se directament al cos humà. Investigadors de la Universitat de Chicago han desenvolupat un pegat elàstic amb IA capaç d’analitzar dades de salut sobre la pell i en qüestió de mil·lisegons, sense haver de dependre d’un ordinador extern ni d’una connexió al núvol.
La troballa, publicada a la revista científica Nature Electronics, apunta cap a una nova generació de dispositius mèdics portàtils i implantables. A diferència dels rellotges intel·ligents o altres aparells actuals, que sovint recullen informació i l’envien a un servidor perquè sigui processada, aquest pegat intel·ligent interpreta les dades allà mateix on es produeixen: sobre el cos.
Un pegat inspirat en el cervell
El dispositiu utilitza transistors electroquímics orgànics, uns components flexibles que poden estirar-se i adaptar-se a la pell. El seu funcionament s’inspira en les connexions del cervell humà, perquè aquests transistors tenen una forma de memòria semblant a la de les neurones i poden processar informació de manera ràpida.
L’equip de recerca, vinculat a la University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering i a l’Argonne National Laboratory, ha treballat en un circuit neuromòrfic elàstic pensat per portar la IA mèdica directament al cos. Entre els autors de l’estudi hi ha Songsong Li, Fangfang Xia i Sihong Wang.
Wang resumeix l’objectiu amb una frase clara: «El futur que intentem fer realitat és fer que els dispositius portàtils i implantables siguin més intel·ligents». També defensa que aquesta tecnologia pot ajudar les persones a tenir una mena de «metge personal i instantani» integrat als seus dispositius.
Detectar problemes greus abans
El pegat s’ha provat amb dades reals d’un cor humà donat, però encara no amb pacients vius ni com a producte comercial. En aquestes proves, el dispositiu va analitzar senyals relacionats amb la fibril·lació ventricular, una alteració molt greu en què el cor batega de manera caòtica i ineficaç.
Segons l’estudi, el sistema va localitzar ones elèctriques anòmales amb una precisió del 99,6%. En una altra prova, també va combinar dades com el colesterol, la glucosa, la freqüència cardíaca màxima i lectures d’electrocardiograma per estimar el risc d’infart de miocardi, amb una precisió del 83,5%.
Aquest és un dels grans beneficis de la tecnologia: la rapidesa. En una emergència cardíaca, esperar que les dades viatgin fins a un servidor i tornin pot suposar perdre segons valuosos. Amb aquest pegat amb IA, el càlcul es fa directament sobre el cos.
Beneficis i riscos de la IA mèdica
La IA en salut ja està ajudant a detectar patrons en proves mèdiques, analitzar imatges, anticipar riscos i donar suport als professionals sanitaris. Però també obre preguntes importants. Un dispositiu així podria generar falses alarmes, no detectar correctament un problema o fer que els pacients confiïn massa en la tecnologia.
També hi ha dubtes sobre la privacitat de les dades mèdiques, la seguretat del sistema i la responsabilitat en cas d’error. Abans que aquest pegat pugui arribar als hospitals o al mercat, haurà de superar assajos clínics, controls de seguretat i autoritzacions sanitàries.
De moment, no hi ha data de venda. El dispositiu continua en fase de recerca i els investigadors treballen per combinar-lo amb sensors i sistemes de comunicació més avançats. Tot i això, la direcció és clara: el futur de la medicina personalitzada pot passar per dispositius més petits, flexibles i capaços de reaccionar en temps real.
Aquest pegat no és encara el metge del futur, però sí una pista de com podria ser: una IA mèdica enganxada a la pell, capaç de llegir el cos i avisar abans que sigui massa tard.
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