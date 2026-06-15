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ShadeSock

Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya

Aquest innovador tendal inflable aprofita el vent per crear una àmplia zona d'ombra a la platja, pensat per a quatre persones i amb protecció solar UPF 50+

Adeu als para-sols

Adeu als para-sols / freepik

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Luis Alloza

Quan arriba l'estiu, trobar una bona ombra a la platja es converteix en una de les principals preocupacions de molts banyistes. Tot i que el para-sol continua sent l'opció més habitual, clavar-lo a la sorra no sempre és fàcil: el vent el pot tombar, sovint ocupa espai i la superfície d'ombra acostuma a ser limitada.

Per això, un innovador sistema de protecció solar s'ha fet viral a les xarxes socials. Es tracta de ShadeSock, un tendal inflable dissenyat per crear una àmplia zona d'ombra a la platja sense necessitat de fer servir un para-sol tradicional.

Té el vent com a aliat

Aquest dispositiu aprofita la força del vent per mantenir-se desplegat. Segons els seus fabricants, és lleuger, silenciós i pot suportar ratxes moderades de vent. A més, el muntatge és ràpid i es pot completar en pocs minuts, un dels aspectes que més ha cridat l'atenció dels usuaris.

El model està pensat perquè hi puguin estar còmodament fins a quatre persones sota una mateixa zona d'ombra. El teixit incorpora protecció solar UPF 50+, un sistema que ajuda a reduir l'exposició als raigs ultraviolats.

@arinsolange If you have considered an easy to set up beach shade that uses the shade, but don’t want to listen to it flap all day….this one is your friend (and the people next to you on the beach will thank you…I promise ha!) #bea#beacha#amazonfindsa#amazonhomea#amazonhomefindsa#amazona#amazonmusthavea#amazonmusthavesa#amazonfavoritesm#summeressentialsa#beachessentialsa#beachdaym#summermusthavesa#amazonfindsa#amazonfinds2024ea#beachmusthaven#sandremovalm#momhack ♬ original sound - Arin Solange | Amazon Finds

La popularitat de ShadeSock s'ha disparat després de la difusió de diversos vídeos a TikTok, on milers d'usuaris han destacat la seva facilitat d'ús i el seu disseny diferent dels para-sols convencionals.

Un altre dels seus punts forts és la bossa de transport, que permet guardar tant l'estructura del tendal com altres objectes habituals de platja, com ara tovalloles, ulleres de sol, llibres o joguines infantils.

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Aquest invent s'ha convertit en una de les alternatives més comentades per a aquells que busquen més ombra i comoditat durant les jornades de platja d'aquest estiu.

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