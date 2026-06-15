L’estafa dels pegats per aprimar-se: prometen un cos «espectacular» i poden acabar perjudicant la salut
L’OCU alerta que aquests productes no tenen cap efecte demostrat i poden provocar irritacions o al·lèrgies
Amb l’arribada de l’estiu, també torna la pressió per aprimar-se de pressa. No sempre per salut, sinó per lluir un cos «espectacular», encaixar en uns cànons estètics cada vegada més exigents o arribar a les vacances amb una imatge determinada. En aquest context, les dietes miraculoses, els complements per perdre pes i els pegats aprimadors troben el terreny perfecte per fer-se virals.
Aquests productes prometen allò que molta gent busca quan té pressa: aprimar-se sense esforç, reduir greix localitzat, controlar la gana o accelerar el metabolisme sense canviar hàbits. Però l’Organització de Consumidors i Usuaris ha llançat un avís clar: els pegats per aprimar-se no tenen cap efecte demostrat i poden suposar un risc per a la salut.
La promesa falsa dels pegats aprimadors
Els pegats aprimadors són adhesius transdèrmics que es col·loquen sobre la pell, normalment a l’abdomen, els braços, l’esquena o la cintura. La publicitat assegura que poden cremar greix, reduir volum o imitar els efectes de medicaments per a l’obesitat com Ozempic, Wegovy o Zepbound.
Segons l’OCU, aquesta promesa no té base científica. Els ingredients que apareixen en l’etiquetatge acostumen a ser extractes vegetals i substàncies d’ús cosmètic, habitualment utilitzades com a condicionadors de la pell. És a dir, components que poden tenir una funció cosmètica, però no un efecte real sobre el pes corporal.
L’organització ho resumeix de manera contundent: «Cap d’ells té un efecte aprimador demostrat, i encara menys quan s’aplica de manera tòpica». Per això, alerta que no es poden presentar com una alternativa fàcil, natural o segura per perdre pes.
Què ha fet l’OCU?
L’OCU ha detectat desenes d’aquests productes a la venda en plataformes de comerç en línia i xarxes socials, sovint amb anuncis molt agressius, imatges d’abans i després i missatges dirigits a persones que volen resultats ràpids sense dieta ni exercici.
Davant aquesta situació, l’organització ha comunicat el cas a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Considera que aquests productes poden infringir el Reial decret 1907/1996, que regula la publicitat i la promoció comercial de productes amb una suposada finalitat sanitària.
En concret, l’OCU assenyala que a aquests pegats se'ls atribueixen propietats aprimadores expressament prohibides i que utilitzen el terme «natural» vinculat a suposats efectes per perdre pes. Aquesta combinació pot fer creure al consumidor que són eficaços i segurs, quan no hi ha proves que ho demostrin.
Es retiraran del mercat?
Arran de l’avís de l’OCU, Amazon ja ha començat a retirar alguns d’aquests productes del seu catàleg. Tot i això, el problema no ha desaparegut. L’organització adverteix que continuen apareixent noves ofertes similars en altres plataformes de venda en línia.
Això mostra una de les grans dificultats del control a Internet: quan un producte desapareix d’un aparador digital, pot reaparèixer amb un altre nom, una altra marca o un altre anunci. Per això l’OCU reclama reforçar els controls sobre la publicitat a Internet i exigir que es compleixi estrictament la normativa.
Els riscos per a la salut
Els pegats per aprimar-se no només poden ser ineficaços. També poden provocar problemes. L’OCU avisa que no són necessàriament innocus i que poden causar irritacions, al·lèrgies o altres reaccions cutànies, especialment quan la composició no està clarament identificada.
El risc augmenta quan la publicitat els presenta com a productes segurs pel simple fet de ser «naturals». Però «natural» no vol dir segur, ni tampoc eficaç. En salut, una promesa ràpida i sense esforç hauria de ser sempre un senyal d’alarma.
La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units també ho adverteix: qualsevol promesa de pèrdua de pes miraculosa és falsa. Fins i tot els medicaments autoritzats per a l’obesitat s’han d’utilitzar amb indicació mèdica i acompanyats de canvis en l’alimentació i l’activitat física.
El problema de fons no és només un pegat. És una cultura que converteix l’aprimament ràpid en un objectiu estètic urgent i que empeny moltes persones a provar qualsevol producte abans de buscar ajuda professional. Els pegats aprimadors prometen una drecera, però segons l’OCU no aprimen, poden irritar la pell i juguen amb una vulnerabilitat molt concreta: la pressa per canviar el cos a qualsevol preu.
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