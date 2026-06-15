La nova moda de la nicotina que espanta Europa: saquets sense fum, però amb risc d’addicció
França prohibeix les bossetes de nicotina pel seu auge entre adolescents i l’augment d’intoxicacions
La nicotina ja no arriba només amb les cigarretes o els vapejadors. En els últims anys han guanyat terreny nous productes com les bossetes de nicotina, les perles o els xiclets, especialment atractius per als joves perquè són discrets, no fan fum i es poden consumir gairebé en qualsevol lloc. Però els metges i les organitzacions antitabac alerten que aquesta aparença inofensiva amaga un risc clar: poden generar addicció i altres problemes de salut.
França ha decidit tallar-ho d’arrel. Des de l’1 d’abril, el país prohibeix les bossetes, perles i altres productes orals amb nicotina que no siguin medicaments o dispositius mèdics. La mesura segueix el camí de països com Bèlgica, Alemanya o els Països Baixos, que també han restringit o vetat aquests productes davant el seu creixement entre adolescents.
Què són les bossetes de nicotina?
Les bossetes de nicotina, també conegudes com a pouches, són petits saquets blancs semblants a una bosseta de te. Es col·loquen entre el llavi superior i la geniva i alliberen nicotina sense necessitat d’encendre una cigarreta ni utilitzar un vapejador.
El seu èxit entre els joves s’explica precisament per aquesta discreció. No fan olor, no deixen fum i es poden consumir sense que sigui tan evident com fumar. Però això no vol dir que siguin segures. La nicotina és una substància altament addictiva i pot afectar especialment els adolescents, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament.
L’Organització Mundial de la Salut ha advertit que aquests productes poden perjudicar l’atenció, l’aprenentatge i el desenvolupament cerebral dels joves. També poden augmentar el risc de dependència a llarg termini i afavorir el consum posterior d’altres productes amb tabac o nicotina.
Per què França els ha prohibit?
El govern francès ja havia anunciat el 2024 la seva intenció de prohibir aquests productes per l’augment d’intoxicacions entre adolescents. L’organització antitabac Contre-Feu també havia alertat de la seva popularitat entre joves de 13 a 16 anys: gairebé un de cada deu dels qui coneixien aquests sobres, boletes o perles de nicotina ja els havia provat.
La prohibició queda recollida en el Decret núm. 2025-898, relatiu als productes orals que contenen nicotina. La norma afecta bossetes, perles, pastilles, xiclets i altres formats similars, amb l’excepció dels productes sanitaris pensats per deixar de fumar.
La directora de Contre-Feu, Marion Catellin, ha celebrat la decisió amb una frase contundent: «Aquest decret que prohibeix tots els productes de nicotina oral al nostre territori és una gran victòria». Segons l’entitat, la mesura frena les estratègies dels fabricants que intenten «lucrar-se amb l’addicció a la nicotina».
Quins perjudicis tenen per a la salut?
El gran problema és que aquests productes poden semblar menys perillosos que fumar, però no són innocus. La nicotina pot provocar dependència, augmentar la freqüència cardíaca, afectar el sistema cardiovascular i generar símptomes d’intoxicació si es consumeix en dosis elevades.
Entitats com l’Associació Espanyola Contra el Càncer han denunciat que algunes bossetes poden contenir una quantitat de nicotina equivalent a fins a 25 cigarretes. Això és especialment preocupant en adolescents, que poden iniciar-se en el consum pensant que és una alternativa «més neta» al tabac o al vapeig.
El risc també és social: sabors atractius, envasos petits, venda per Internet i una imatge moderna poden convertir aquests productes en una porta d’entrada a l’addicció. Per això, oncòlegs i cardiòlegs insisteixen que el tabaquisme i el consum de nicotina són perjudicials en totes les seves formes.
Estan prohibits a la UE?
El snus suec tradicional, que conté tabac i ha inspirat aquestes bossetes, està prohibit a la Unió Europea excepte a Suècia. En canvi, les bossetes que no porten tabac, però sí nicotina han quedat durant anys en una zona grisa legal. Això ha permès que es venguin per Internet o en establiments amb menys control del que reclamen les autoritats sanitàries.
Ara, diferents països europeus han començat a actuar pel seu compte. França ha optat per la prohibició, mentre que altres estats han aplicat restriccions o limitacions. El debat continua obert: alguns defensen aquests productes com una eina per reduir el dany entre fumadors adults, però les organitzacions de salut pública alerten que també poden captar nous consumidors joves.
La pregunta de fons és si Europa arribarà a una regulació comuna. De moment, el missatge de França és clar: si un producte amb nicotina es presenta com una moda juvenil, discreta i fàcil de consumir, el risc d’addicció pesa més que qualsevol promesa de modernitat.
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