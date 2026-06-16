Alerta alimentària per listeria en un lot de foi gras d'ànec d'una marca catalana
L'avís s'ha detectat en un lot distribuït al País Basc i es recomana no consumir-lo
Regió7
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta per la deteció de listeria monocytogenes en un bloc de foie gras d'ànec de la marca Capdevila, que té seu al polígon Malloles de Vic (Osona). El lot afectat és el L26029311821 i es recomana a les persones que tinguin aquest producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo.
L'AESAN ha tingut coneixement d'aquesta alerta a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), arran d'una notificació traslladada per les autoritats sanitàries del País Basc. L'ànec procedia de Bulgària i es venia en unitats de 40 grams envasades en plàstic i cartró.
En cas d'haver consumit algun dels productes dels lots afectats i presentar símptomes compatibles amb la listeriosi (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir a un centre de salut. En el cas de les dones embarassades, es recomana consultar les recomanacions de consum durant l'embaràs elaborades per l'AESAN, relatives a pràctiques importants d'higiene alimentària, així com la relació d'aliments que s'han d'evitar durant la gestació per estar associats a determinats riscos biològics, entre els quals destaca Listeria monocytogenes.
També es recorda la importància d'extremar les mesures d'higiene per evitar la contaminació creuada amb altres productes.
Dades del producte afectat
Nom del producte: Bloc foie gras d'ànec mi-cuit
Marca comercial: Capdevila
Presentació: envàs de plàstic amb cartró
Número de lot: L26029311821
Data de caducitat: 29/01/2027
Pes de la unitat: 40 g
Conservació: refrigerat
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