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Alerta alimentària per listeria en un lot de foi gras d'ànec d'una marca catalana

L'avís s'ha detectat en un lot distribuït al País Basc i es recomana no consumir-lo

El foi gras afectat per l'lerta alimentària per listeria

El foi gras afectat per l'lerta alimentària per listeria / Aesan

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Regió7

Manresa

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta per la deteció de listeria monocytogenes en un bloc de foie gras d'ànec de la marca Capdevila, que té seu al polígon Malloles de Vic (Osona). El lot afectat és el L26029311821 i es recomana a les persones que tinguin aquest producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo.

L'AESAN ha tingut coneixement d'aquesta alerta a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), arran d'una notificació traslladada per les autoritats sanitàries del País Basc. L'ànec procedia de Bulgària i es venia en unitats de 40 grams envasades en plàstic i cartró.

En cas d'haver consumit algun dels productes dels lots afectats i presentar símptomes compatibles amb la listeriosi (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir a un centre de salut. En el cas de les dones embarassades, es recomana consultar les recomanacions de consum durant l'embaràs elaborades per l'AESAN, relatives a pràctiques importants d'higiene alimentària, així com la relació d'aliments que s'han d'evitar durant la gestació per estar associats a determinats riscos biològics, entre els quals destaca Listeria monocytogenes.

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També es recorda la importància d'extremar les mesures d'higiene per evitar la contaminació creuada amb altres productes.

Dades del producte afectat

Nom del producte: Bloc foie gras d'ànec mi-cuit

Marca comercial: Capdevila

Presentació: envàs de plàstic amb cartró

Número de lot: L26029311821

Data de caducitat: 29/01/2027

Pes de la unitat: 40 g

Conservació: refrigerat

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