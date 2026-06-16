La campanya de Grefusa amb Irene Rosales que ha revolucionat les xarxes (i el seu ex)
El fill d’Isabel Pantoja publica un llarg comunicat a les seves xarxes socials criticant la seva exparella i mare de dues de les seves filles
Europa Press
S’agreuja la guerra entre Kiko Rivera i Irene Rosales. Malgrat la cordialitat de la qual presumien després de la seva separació l’agost de 2025, el pas dels mesos només ha servit per empitjorar la seva relació, que amb l’últim gest de l’andalusa sembla haver arribat a un punt de no retorn.
Aquest dilluns, dia 15, coincidint amb el seu 35è aniversari, Rosales ha presentat la seva nova campanya publicitària per a una coneguda marca de fruits secs, Grefusa. La publicitat ha estat protagonitzada per una lona de mida XL amb una imatge seva sostenint una bossa de la marca.
La pancarta està situada al centre de Madrid i porta un eslògan escrit que es pot entendre com una indirecta per al seu exmarit: «Un mix amb un mal Kiko és un mal mix». Rosales ha compartit la publicació orgullosa a través de les seves xarxes socials amb el missatge: «M’he regalat aquesta lona pel meu aniversari».
«Gràcies a haver-te menjat un Kiko»
Aquest ha estat un dard que no ha fet gens de gràcia al fill d’Isabel Pantoja, que gaudeix d’uns dies de vacances a Palma de Mallorca amb la seva parella Lola García, i ha respost atacant sense pietat la influencer amb un comunicat publicat al seu compte oficial d’Instagram.
«Avui [per aquest dilluns] he vist una campanya que, sincerament, em sembla patètica», ha començat, alhora que ha defensat que «abans que apareguin els de sempre demanant respecte i recordant-me qui és, convé recordar una cosa molt senzilla: jo també sóc el pare de les meves filles i, pel que veig, el respecte no sempre és recíproc».
«Si aquesta és la forma que has triat per continuar generant atenció i, de passada, perquè a les meves filles no els falti de res, endavant. Jo, mentrestant, sóc a Mallorca treballant perquè a elles no els falti absolutament de res», ha afegit tot seguit.
Després, Rivera ha llançat un atac directe a Irene: «Ara bé, hi ha una veritat que ni una campanya, ni cent entrevistes, ni mil titulars canviaran: la vida que tens avui és gràcies a haver-te menjat un Kiko».
Rivera és contundent amb la campanya
«I sí, la frase pot molestar, però no deixa de ser una realitat. Mira al teu voltant, mira on ets avui i recorda d’on venies. Hi ha un abans i un després que tothom coneix perfectament: només cal mirar-te. A Google hi ha les fotos, aneu a veure-les. Això també és per haver-te menjat un Kiko», ha afirmat amb contundència el fill d’Isabel Pantoja.
El missatge va acompanyat d’una imatge seva actuant aquest dilluns davant de centenars de persones a l’illa balear, i finalitza reconeixent que el «més graciós de tot» és que Irene actuï «com si res del que tens hagués tingut res a veure amb mi».
Finalment, Rivera ha sentenciat: «Però bé, alguns seguim treballant per construir el nostre present mentre altres continuen utilitzant el seu passat com a única eina per mantenir-se vigents».
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