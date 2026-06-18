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Què és el batch cooking?

Estalvia temps i cuina saludablement

Batch cooking

Batch cooking / getty images

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El terme batch cooking significa, literalment, «cuinar per tandes». Consisteix a dedicar unes hores, habitualment durant el cap de setmana, a preparar diversos ingredients o plats que es consumiran al llarg dels dies següents.

L’objectiu no és cuinar tots els àpats complets de la setmana, sinó avançar feina: coure cereals, preparar verdures, cuinar proteïnes, elaborar salses o deixar llestos alguns plats que només caldrà escalfar o combinar.

D’aquesta manera, el temps dedicat a la cuina cada dia es redueix considerablement. Una eina per guanyar temps i benestar.

El batch cooking és una manera pràctica d’organitzar els àpats, menjar millor i optimitzar el temps disponible.

No cal ser un expert en cuina per començar: amb una mica de planificació i constància, aquesta tècnica pot ajudar-te a reduir l’estrès, estalviar diners i mantenir una alimentació més saludable durant tota la setmana.

Quins avantatges té?

Estalvi de temps

Amb una bona planificació, pots resoldre els àpats de tota la setmana en dues o tres hores. Això et permet evitar haver de cuinar cada dia des de zero.

Alimentació més saludable

Tenir opcions preparades a la nevera facilita prendre decisions més equilibrades i redueix la temptació de recórrer al menjar ràpid o als productes ultraprocessats.

Menys estrès

Saber què menjaràs cada dia elimina una preocupació quotidiana i ajuda a organitzar millor la rutina familiar.

Estalvi econòmic

Planificar els àpats permet comprar només allò que necessites, aprofitar millor els aliments i reduir el malbaratament alimentari.

Dedica un dia a la setmana a la cuina

Dedica un dia a la setmana a la cuina / freepik

Més varietat

El batch cooking no significa menjar el mateix cada dia.

Combinant diferents ingredients base, és possible crear plats variats i equilibrats. Si és la primera vegada que proves aquesta metodologia, segueix aquests passos:

  1. Planifica els àpats de la setmana.
  2. Fes una llista de la compra amb els ingredients necessaris.
  3. Escull receptes senzilles i versàtils.
  4. Reserva entre dues i tres hores per cuinar.
  5. Emmagatzema els aliments en recipients hermètics i etiqueta’ls amb la data de preparació.

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És recomanable començar amb pocs plats i augmentar progressivament la varietat a mesura que agafis pràctica. 

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