La petita Eivissa de Catalunya: com visitar aquesta ruta senderista amb un paisatge litoral de postal
Una ruta fàcil, apta per a tots els públics i amb estampes dignes de les Illes Balears
Abel Cobos
Vacances a Eivissa? Res d’agafar avions ni vaixells per gaudir durant uns dies de cales paradisíaques. Només cal agafar el cotxe i conduir una hora i mitja cap al sud des de Barcelona. «La petita Eivissa». Així és com han batejat aquest tram del camí de ronda de la Costa Daurada, als voltants de L'Ametlla de Mar. I no és per la densitat de turistes, càmpings i discoteques, sinó per les seves aigües «cristal·lines i de color turquesa», tal com pregonen els veïns del municipi. Cales amagades entre pinedes i penya-segats escarpats que ofereixen una autèntica postal mediterrània.
La millor opció per gaudir de les rutes de «la petita Eivissa» és dividir el trajecte en dues parts i fer-lo en un parell de dies. Així ho recomana el guia i muntanyenc Enric Llinares. La primera part, que es pot completar en unes tres hores i mitja, va de Cala Calafató fins a Cala de les Mosques. És una ruta fàcil i plena de racons on passar el dia estirat a la sorra i banyant-te en aigües transparents.
On dormir després d’una jornada de platja? Als voltants hi ha nombrosos hotels i apartaments, ideals per descansar i recuperar forces. El segon dia es pot completar el tram sud, que va de la Platja de l'Alguer fins a la Cala de les Mosques. Les dues hores de recorregut també amaguen nombrosos indrets on estendre la tovallola amb vistes que recorden les de les Illes Balears. Si només disposes d’un dia, Llinares recomana prioritzar aquesta segona part, que considera «la més espectacular».
Cadascun dels recorreguts té aproximadament nou quilòmetres i és apte per a tots els públics, fins i tot per a qui vagi equipat més per passar un dia de platja que no pas per fer senderisme. Una proposta ideal per gaudir d’un cap de setmana vora el mar si aquest estiu, en plena onada de calor, no disposes de gaires dies de vacances.
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