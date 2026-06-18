Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
Costums que podem detectar com dolentes, que en aquest cas serien molt positives
Per què algunes persones gaudeixen més del silenci que d'una conversa superficial? Per què hi ha persones que malgrat estar envoltades de grans col·lectius prefereixen gaudir de la seva soledat? Tot allò que sovint s'interpreta com una excentricitat, en realitat són trets distintius peculiars que amaguen en l'interior una capacitat intel·lectual superior.
Les persones amb un alt coeficient intel·lectual (CI) solen destacar per la seva capacitat per resoldre problemes complexos, processar informació de manera ràpida i trobar solucions creatives a situacions desafiadores. Tanmateix, més enllà d'aquesta capacitat lògica i analítica, el comportament i els hàbits també poden diferir notablement de la resta.
Durant anys, el concepte d'intel·ligència ha estat fortament associat a àmbits acadèmics, de memòria o d'habilitat lògica. No obstant això, la realitat és un altre, gràcies a diversos estudis que han començat a trencar aquesta ideologia, podem observar no el que les persones intel·ligents diuen o resolen, sinó els trets que els caracteritzen.
Investigadors com Norman Li, de la Singapore Management University, i Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, han identificat tota una serie d'hàbits que solen ser comuns en persones amb un nivell d'intel·ligència superior.
El plaer d'estar sols
Un d'aquests hàbits destacats, és la predilecció per la soledat. A diferència de la majoria, les persones amb altes capacitats intel·lectuals troben plaer a passar temps soles, utilitzant aquests moments per a la introspecció o el desenvolupament personal.
S'estimen més allunyar-se de les multituds i les interaccions socials constants, ja que aquestes poden resultar aclaparadores o fins i tot poc estimulants.
A més, aquestes persones tendeixen a ser desordenades. A primera vista, aquest hàbit podria interpretar-se com una clara senyal de desorganització, però en realitat el caos extern sembla alimentar-ne la creativitat.
Un ambient desordenat, ple d'estímuls i d'elements dispars, sembla inspirar noves idees i connexions entre conceptes, que poden resultar innovadores.
Més autocrítica
Un altre tret distintiu és l'autocrítica. La capacitat individual d'avaluar i analitzar de manera objectiva els propis comportaments, pensaments, decisions o obres. Les persones amb una notable intel·ligència superior són conscients de les seves limitacions i errors, a diferència dels que sobreestimen les seves habilitats.
D'altra banda, cal destacar que gaudeixen dels desafiaments, trobant-hi una oportunitat per superar-se i provar noves habilitats, cosa que demostra una tendència natural cap al creixement continu i l'autoexigència. Finalment, dues característiques més d'aquest tipus de persones que solen malinterpretar-se són la seva tendència a quedar-se desperts fins tard i el seu hàbit de parlar sols.
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