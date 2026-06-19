Els 7 exercicis de pilates que ajuden a reduir l’estrès i millorar l’equilibri
La rutina de Liz Hilliard es pot fer a casa en només 15 minuts i és adaptable a diferents edats
El pilates s’ha convertit en una de les disciplines més populars per cuidar el cos sense necessitat de fer entrenaments agressius ni rutines llargues. Cada vegada més persones el practiquen per guanyar força, millorar la postura, treballar la respiració i aconseguir una sensació més gran de benestar físic i mental.
A diferència d’altres exercicis més intensos, el pilates combina moviments controlats, concentració, estabilitat i respiració. Això fa que sigui una pràctica útil per enfortir el cos, activar la musculatura profunda, millorar la mobilitat i reduir tensions acumulades. També pot ajudar a combatre l’estrès, perquè obliga a posar l’atenció en el moviment i a desconnectar del ritme accelerat del dia a dia.
Una de les veus que més defensa aquests beneficis és Liz Hilliard, entrenadora personal i especialista en pilates. L’experta ha dedicat bona part de la seva trajectòria a aquesta disciplina i recomana una rutina senzilla formada per set exercicis que es poden fer a casa en uns 15 minuts. Segons recollia la revista Women’s Health, la clau és practicar-los amb regularitat i, sobretot, mantenir una bona postura durant cada moviment.
La rutina de Liz Hilliard per reduir l’estrès i guanyar equilibri
Liz Hilliard defensa que el pilates pot ajudar a enfortir l’equilibri i a gestionar millor l’estrès. Per aconseguir-ho, proposa set exercicis accessibles, pensats per treballar diferents zones del cos i activar la musculatura de manera global:
- Esquat amb flexió de bíceps: ajuda a treballar les cames, els glutis i els braços alhora, i millora la coordinació.
- Cercles amb els braços: serveixen per activar les espatlles, millorar la mobilitat i alleujar tensions de la part superior del cos.
- Fons de tríceps: reforcen els braços i la zona posterior de les espatlles, una part que sovint queda oblidada en altres rutines.
- Planxa: és un dels exercicis més complets per activar el core, millorar l’estabilitat i protegir l’esquena.
- Flexió de braços: treballa el tronc, els braços i el pit, i ajuda a guanyar força funcional.
- Equilibri i estabilitat en barra paral·lela: permet entrenar el control corporal i reforçar la musculatura que ajuda a mantenir una bona postura.
- Elevació de cama amb flexió cap endavant: activa les cames, els glutis i l’abdomen, i també contribueix a millorar la flexibilitat.
Aquesta rutina és especialment interessant perquè no requereix grans materials ni gaire temps. Es pot incorporar fàcilment al dia a dia i adaptar-se a diferents nivells. El pilates a casa pot ser una bona opció per a adults joves, persones de mitjana edat i també gent gran, sempre que els exercicis s’ajustin a la condició física de cadascú.
En el cas de persones amb lesions, problemes d’esquena, embaràs, dolors persistents o poca experiència, és recomanable començar amb supervisió professional. La tècnica és fonamental: fer els moviments ràpids o amb mala postura pot reduir els beneficis i augmentar el risc de molèsties.
Practicar aquests 7 exercicis de pilates diverses vegades a la setmana pot ajudar a millorar l’equilibri, guanyar força, activar el core, reduir la rigidesa i aconseguir una sensació de més calma. No es tracta només de moure el cos, sinó d’entrenar-lo amb control, respiració i consciència.
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
- Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
- Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- «Abans, la cuina dels pobres era la més saludable»