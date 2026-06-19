Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaGrup ÍtacaGraduació UVic-UCCLlista ForbesFestival CaminsBancs i estalvisAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Els 7 exercicis de pilates que ajuden a reduir l’estrès i millorar l’equilibri

La rutina de Liz Hilliard es pot fer a casa en només 15 minuts i és adaptable a diferents edats

Redueix l'estrès amb el pilates

Redueix l'estrès amb el pilates / yanalya

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Abril Benítez

El pilates s’ha convertit en una de les disciplines més populars per cuidar el cos sense necessitat de fer entrenaments agressius ni rutines llargues. Cada vegada més persones el practiquen per guanyar força, millorar la postura, treballar la respiració i aconseguir una sensació més gran de benestar físic i mental.

A diferència d’altres exercicis més intensos, el pilates combina moviments controlats, concentració, estabilitat i respiració. Això fa que sigui una pràctica útil per enfortir el cos, activar la musculatura profunda, millorar la mobilitat i reduir tensions acumulades. També pot ajudar a combatre l’estrès, perquè obliga a posar l’atenció en el moviment i a desconnectar del ritme accelerat del dia a dia.

Una de les veus que més defensa aquests beneficis és Liz Hilliard, entrenadora personal i especialista en pilates. L’experta ha dedicat bona part de la seva trajectòria a aquesta disciplina i recomana una rutina senzilla formada per set exercicis que es poden fer a casa en uns 15 minuts. Segons recollia la revista Women’s Health, la clau és practicar-los amb regularitat i, sobretot, mantenir una bona postura durant cada moviment.

La rutina de Liz Hilliard per reduir l’estrès i guanyar equilibri

Liz Hilliard defensa que el pilates pot ajudar a enfortir l’equilibri i a gestionar millor l’estrès. Per aconseguir-ho, proposa set exercicis accessibles, pensats per treballar diferents zones del cos i activar la musculatura de manera global:

  1. Esquat amb flexió de bíceps: ajuda a treballar les cames, els glutis i els braços alhora, i millora la coordinació.
  2. Cercles amb els braços: serveixen per activar les espatlles, millorar la mobilitat i alleujar tensions de la part superior del cos.
  3. Fons de tríceps: reforcen els braços i la zona posterior de les espatlles, una part que sovint queda oblidada en altres rutines.
  4. Planxa: és un dels exercicis més complets per activar el core, millorar l’estabilitat i protegir l’esquena.
  5. Flexió de braços: treballa el tronc, els braços i el pit, i ajuda a guanyar força funcional.
  6. Equilibri i estabilitat en barra paral·lela: permet entrenar el control corporal i reforçar la musculatura que ajuda a mantenir una bona postura.
  7. Elevació de cama amb flexió cap endavant: activa les cames, els glutis i l’abdomen, i també contribueix a millorar la flexibilitat.
Liz Hilliard

Liz Hilliard / -

Aquesta rutina és especialment interessant perquè no requereix grans materials ni gaire temps. Es pot incorporar fàcilment al dia a dia i adaptar-se a diferents nivells. El pilates a casa pot ser una bona opció per a adults joves, persones de mitjana edat i també gent gran, sempre que els exercicis s’ajustin a la condició física de cadascú.

En el cas de persones amb lesions, problemes d’esquena, embaràs, dolors persistents o poca experiència, és recomanable començar amb supervisió professional. La tècnica és fonamental: fer els moviments ràpids o amb mala postura pot reduir els beneficis i augmentar el risc de molèsties.

Notícies relacionades

Practicar aquests 7 exercicis de pilates diverses vegades a la setmana pot ajudar a millorar l’equilibri, guanyar força, activar el core, reduir la rigidesa i aconseguir una sensació de més calma. No es tracta només de moure el cos, sinó d’entrenar-lo amb control, respiració i consciència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
  2. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  3. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  4. L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població
  5. Mor als 93 anys Antoni Valentí, que va ser gerent durant més de 30 anys de l'empresa tèxtil Torras Valentí
  6. Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge
  7. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  8. «Abans, la cuina dels pobres era la més saludable»

Els 7 exercicis de pilates que ajuden a reduir l’estrès i millorar l’equilibri

Els 7 exercicis de pilates que ajuden a reduir l’estrès i millorar l’equilibri

El curs escolar acaba amb 1.299 centres adherits al manifest per deixar de fer sortides i colònies

El curs escolar acaba amb 1.299 centres adherits al manifest per deixar de fer sortides i colònies

Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa

Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa

Telefónica alerta de la "dependència" europea de la tecnologia exterior

Telefónica alerta de la "dependència" europea de la tecnologia exterior

Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme

Les empreses assenyalen que la falta d’un model sexi afavoreix l’absentisme

Aitor Moll reclama ambició i realisme davant els reptes

Aitor Moll reclama ambició i realisme davant els reptes

Si reps aquest SMS de l’Agència Tributària, esborra’l: l’Incibe explica què fer per no caure en la trampa

Si reps aquest SMS de l’Agència Tributària, esborra’l: l’Incibe explica què fer per no caure en la trampa

Berga uneix cultura popular, identitat i cohesió en el debat sobre la construcció nacional

Berga uneix cultura popular, identitat i cohesió en el debat sobre la construcció nacional
Tracking Pixel Contents