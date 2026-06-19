Aire condicionat o ventilador: què és millor per dormir a la nit?
Una neteja regular dels filtres i les aspes, juntament amb la hidratació, són claus per minimitzar els efectes negatius d'aquests aparells
Arriba la primera onada de calor de l'estiu, amb termòmetres que poden superar els 40 graus a la Catalunya central, dos dels millors aliats per combatre les altes temperatures són els ventiladors i els aparells d’aire condicionat, especialment a l’hora de dormir. Hi ha qui opta per la primera opció perquè es pot col·locar on es vulgui i l’aire arriba de manera més directa. Altres, en canvi, prefereixen la segona perquè refresca tota la casa i manté la temperatura durant més temps.
D’això en parla José Manuel Felices al seu perfil d’Instagram, @doctorfelices, on suma més de 300.000 seguidors. En una publicació compartida amb el cardiòleg José Abellán, que supera els 618.000 seguidors, expliquen els beneficis i contres d'una alternativa i l'altra.
Ventilador o aire condicionat: quina opció és millor?
Dormir quan fa tanta calor és tot un repte. Però, si comparem l’aire condicionat amb el ventilador, algun dels dos és millor per a l’organisme? La realitat és que tots dos comparteixen un problema: ressequen l’ambient. Això pot afavorir l’evaporació de la saliva, provocar sequedat de gola, irritació ocular i una disminució de les defenses naturals.
L’aire fred contrau els vasos sanguinis i també tensa la musculatura. De fet, aquesta és una de les raons per les que hi ha qui es desperta amb mal de coll. Si l’aire impacta directament sobre el cos durant tota la nit, pot provocar dolor muscular, contractures i cefalees tensionals.
En la publicació, els experts es refereixen a un estudi japonès que va observar que un flux directe d’aire fred sobre persones adormides provoca microdespertars, és a dir, interrupcions inconscients del son. També pot contribuir a un augment de la freqüència cardíaca i a més moviments durant la nit. Això fa que, encara que l’habitació estigui més fresca, el descans no sigui òptim.
El ventilador remou els àcars
D’una banda, el ventilador és més senzill i econòmic, però també té inconvenients. Remou la pols, el pol·len i els àcars presents a l’ambient, fet que pot agreujar les al·lèrgies respiratòries i provocar congestió nasal o tos nocturna.
Alerta amb el filtre de l'aire condicionat
L’aire condicionat, per la seva banda, refreda ràpidament l’ambient, però també pot comportar problemes: els filtres bruts acumulen pols i àcars, consumeix més energia —amb el consegüent impacte econòmic i ambiental— i, si no es manté correctament, pot convertir-se en un focus de bacteris o virus.
La realitat és que no existeix una opció perfecta ni una altra que només presenti inconvenients. Tant el ventilador com l’aire condicionat poden ser bones alternatives per descansar durant l’estiu, sempre que s’utilitzin adequadament. Tal com expliquen els dos metges, no es tracta només de refrescar el cos, sinó també de cuidar la salut cardiovascular.
Les claus per fer-ne un bon ús
La clau és el manteniment, especialment en el cas de l’aire condicionat. Utilitzar aquests aparells amb criteri permet descansar correctament sense assumir els riscos derivats d’un mal ús.
Per aconseguir-ho, és recomanable:
- No dirigir l’aire directament cap al cos.
- No baixar la temperatura per sota dels 24 °C.
- Activar el temporitzador, ja que és preferible no mantenir-los en funcionament tota la nit.
- Netejar regularment les aspes dels ventiladors i els filtres dels aparells d’aire condicionat.
- Mantenir una bona hidratació durant la nit.
Així s’evita que aquests dispositius es converteixin en un refugi de bacteris, es millora la qualitat de l’aire i es facilita un descans més saludable durant les nits caloroses d’estiu.
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