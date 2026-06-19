COSTA BRAVA
Deu platges i cales de la Costa Brava de visita obligada aquest estiu
Del Cap de Creus a Blanes, el litoral gironí té racons ideals per gaudir del mar i el seu entorn natural o urbà
Miquel Cornellà de la Cruz
Amb l’arribada de l’estiu, la Costa Brava torna a situar-se com un dels grans reclams del litoral català. Entre platges urbanes, cales amagades envoltades de penya-segats i racons als quals només s’hi arriba caminant o per mar, el territori ofereix una gran varietat d’opcions per fer-hi una escapada. Aquestes són deu platges i cales de visita obligada per descobrir, o redescobrir, alguns dels paisatges més emblemàtics de la costa gironina.
Platja del Pi | Portbou
La platja del Pi és un dels primers racons de la Costa Brava si es ressegueix el litoral des del nord, des de França. Situada a Portbou, s’hi arriba a peu pel camí de ronda des de la platja principal del municipi, passant abans per les Tres Platgetes. L’accés ja anticipa el caràcter d’aquest espai: una cala petita, envoltada de penya-segats i esculls de colors foscos, pensada per a qui busca tranquil·litat.
És una platja de còdols, d’uns 45 metres de longitud, que conserva el caràcter agrest de la zona més septentrional de l’Alt Empordà. La seva situació, l’accés exclusivament a peu i l’entorn natural en fan una bona opció per als qui prefereixen allunyar-se de les platges més urbanes.
Cala Taballera | Port de la Selva
Cala Taballera és una de les cales amb més personalitat del Cap de Creus. Situada dins del terme municipal de Port de la Selva, el seu entorn, en ple parc natural, és un dels seus grans atractius.
No és una cala d’accés fàcil. De fet, una de les opcions més recomanables és arribar-hi per mar. L’altra, és fer-ho a peu, seguint el GR-11, el popular sender dels Pirineus. L’esforç queda compensat pel paisatge, marcat per les formacions rocoses del parc natural. La platja combina sorra gruixuda i graves, té encara antigues barraques de pescadors i acostuma a atreure embarcacions que hi fondegen.
Platja de la Rubina | Castelló d’Empúries
També coneguda com la “platja salvatge”, la platja de la Rubina és una de les platges més populars de Castelló d’Empúries. Situada entre les bocanes d’entrada a les marines de Santa Margarida i Empuriabrava, destaca perquè ha quedat preservada del desenvolupament urbanístic que es pot observar a banda i banda d'aquest espai.
La platja, llarga i ampla, conserva dunes i ecosistemes propis d’una zona d’aiguamolls, ja que forma part de l’entorn del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. És també l’única platja del municipi on estan permesos l’accés de gossos.
Cala de sa Tuna | Begur
Sa Tuna és un dels racons més reconeixibles de Begur. Les casetes blanques, els portals de colors i les barques varades arran de mar configuren una postal clàssica de la Costa Brava. L’arribada per carretera és revirada, però el paisatge final amb la punta des Plom presidint la petita badia, justifica el trajecte.
El camí de ronda permet explorar la costa rocallosa de l’entorn i arribar fins a s’Eixugador, una cala propera només accessible per aquesta via o en barca. A l’estiu, cal tenir present que l’aparcament a prop de la platja és de pagament i que trobar-hi lloc sense pagar no és senzill.
Platja del Golfet | Palafrugell
El Golfet, a Calella de Palafrugell, és una platja que manté una sensació de contacte directe amb la natura malgrat tenir una zona urbanitzada a tocar de l'espai.
El seu paisatge és un dels grans arguments per visitar-la: pins que s’enfilen sobre els penya-segats, roques que tanquen la cala i una imatge de costa abrupta que respon plenament al nom de Costa Brava. S’hi pot arribar pel camí de ronda o deixant el cotxe a prop i baixant per les escales d’accés. A tocar hi ha el castell del Cap Roig, fet que converteix la visita al Golfet en una bona porta d’entrada a un dels entorns més coneguts de Palafrugell.
Cala Corbs | Palamós
Cala Corbs és una cala petita i arrecerada de Palamós indicada per a qui busca un espai poc convencional i sense grans comoditats. L'accés es realitza per un camí de ronda que, a més de cala Corbs, reuneix un seguit de cales d'una bellesa extraordinària.
La seva mida reduïda fa que gairebé no hi hagi espai per estendre les tovalloles, però precisament aquesta condició explica part del seu encant. És un racó discret i protegit del vent . Si cala Corbs no és suficient, sempre es pot seguir el camí de ronda i arribar a cala Estreta, un dels màxims exponents de la Costa Brava.
Platja de Sant Pol | Sant Feliu de Guíxols
La platja de Sant Pol és una de les platges de referència de Sant Feliu de Guíxols. La seva badia conserva formacions de dunes litorals, un ecosistema que s'ha anat protegint i ampliant amb actuacions de sensibilització ambiental.
A més del valor natural, Sant Pol també destaca pel seu vessant més urbà i familiar. Al llarg del passeig marítim hi sobresurt un conjunt arquitectònic modernista i a la platja s’hi concentren serveis i activitats vinculades al mar. És, per tant, una opció completa per a qui busca combinar bany, passeig i activitats nàutiques. En direcció nord, es pot recórrer el camí de ronda ideat per l'arquitecte Rafael Masó.
Cala Canyet | Santa Cristina d’Aro
La cala Canyet, a Santa Cristina d’Aro, és un petit sorral que té un amarrador en un extrem i una zona d’esculls a l’altre, que es pot recórrer gràcies a una passera instal·lada a la zona. Precisament, aquesta zona d'esculls amb la passera, fan d'aquest lloc un espai altament instagramable.
L’accés es fa per la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Tossa de Mar, a través de la urbanització Rosamar. Es tracta d'un tram de costa marcat pels penya-segats i la vegetació mediterrània. La cala resulta especialment atractiva per als qui busquen entorns de roca i aigua clara. És, a més, una cala profunda, un aspecte que convé tenir present a l’hora de banyar-s’hi.
Platja de la Mar Menuda | Tossa de Mar
La Mar Menuda és una de les platges més conegudes de Tossa de Mar i una opció especialment adequada per a famílies. Situada a pocs minuts a peu del centre urbà, combina serveis, accessibilitat i un entorn amb personalitat pròpia. En un dels extrems hi ha una formació rocosa que envolta una petita cala coneguda popularment com “sa banyera de ses dones”, apreciada per la poca profunditat i la tranquil·litat de l’aigua.
La platja té poc més de 150 metres de longitud i és de sorra gruixuda. També és un punt molt conegut pels amants del submarinisme, ja que a pocs metres mar endins hi ha un entorn submarí de notable interès.
Cala de Sant Francesc / cala Bona | Blanes
La cala de Sant Francesc, també coneguda com a cala Bona, és una de les platges més acollidores de Blanes. Envoltada de pins i amb aigües cristal·lines, combina l’encant d’una cala amb la comoditat dels serveis que hi ha tant a la platja com al seu entorn.
Fa prop de 200 metres de longitud i es troba a uns dos quilòmetres del centre de Blanes. A tocar de la cala, se situa el jardí botànic Marimurtra, un espai molt recomanable de visitar. El camí de ronda és un altre dels atractius de la zona, ideal per completar la visita amb una passejada pel litoral blanenc.
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