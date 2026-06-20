Aprimar-se abans de l’estiu no és menjar només pit de pollastre i enciam
La nutricionista Júlia Palacios defensa una alimentació variada, realista i sense dietes extremes per perdre pes sense castigar el cos
L’arribada de l’estiu es nota també en la manera com moltes persones miren el plat. Amb el bon temps, la roba més lleugera i les vacances a tocar, torna la pressa per aprimar-se ràpidament. És la coneguda operació biquini, un període en què sovint proliferen les dietes restrictives, els menús improvisats i la idea que per perdre pes cal resignar-se a menjar sempre el mateix: pit de pollastre, enciam, verdura bullida i poc més.
La nutricionista Julia Palacios, coneguda a les xarxes com @gazpachodepoleo, defensa justament el contrari. Al llibre «Mucho más que pechuga y lechuga», publicat per Bruguera Tendencias, proposa deixar enrere la guerra contra el menjar i entendre l’alimentació d’una manera més àmplia, amb ciència, educació emocional i context social.
Segons Palacios, el problema no és voler cuidar-se, sinó fer-ho a partir de normes impossibles de mantenir. Moltes persones encadenen dietes tota la vida, especialment dones, marcades per la pressió estètica i per missatges contradictoris sobre què és saludable i què no. El resultat sovint és culpa, frustració, gana, abandonament i el temut efecte rebot.
Aprimar-se sense fer mal al cos
Per perdre pes i cuidar la salut, la nutricionista insisteix que no n’hi ha prou amb reduir calories de manera agressiva. Menjar massa poc pot generar més ansietat, menys sacietat i una relació encara més complicada amb el menjar. El cos necessita energia i nutrients, i per això l’alimentació ha de ser suficient, variada i adaptada a la vida real de cada persona.
Palacios recorda que no tothom té el mateix horari laboral, el mateix temps per cuinar, els mateixos diners ni les mateixes habilitats a la cuina. Per això, una dieta que ignora el context personal acaba fracassant. L’objectiu, defensa, no hauria de ser viure a dieta, sinó aprendre a menjar.
També rebutja la idea que «tot el que és bo engreixa». Segons explica, hem reduït massa sovint l’alimentació saludable a plats avorrits i repetitius. Però el pa, l’arròs, les patates, els llegums, les verdures i les proteïnes poden formar part d’una dieta equilibrada si es combinen bé i s’adapten a les necessitats de cadascú.
En aquest sentit, els llegums haurien de recuperar protagonisme. Són econòmics, saciants i nutritius, i aporten proteïna vegetal, fibra i hidrats de carboni complexos. A més, es poden incorporar fàcilment a plats ràpids, amanides, guisats o receptes amb llegums en conserva.
Què és el plat Harvard i per què no sempre encaixa
Un dels models més coneguts per organitzar els àpats és el plat Harvard, una guia visual que proposa dividir el plat en tres parts: la meitat de verdures, una quarta part d’hidrats de carboni i una quarta part de proteïna. És una referència útil perquè ajuda a entendre proporcions i a construir àpats més complets.
Tot i això, Julia Palacios hi faria un matís. Segons la nutricionista, aquesta distribució pot quedar massa carregada de verdures en alguns casos, ja que tenen molta aigua i poden fer sensació de plenitud al moment, però deixar gana poc després. Per això defensa una versió més equilibrada, amb terços entre vegetals, hidrats i proteïnes.
La seva proposta també té en compte la cultura gastronòmica mediterrània, on sovint no es menja en compartiments separats, sinó amb plats complets, guisats i receptes que barregen diversos grups d’aliments. La clau, per tant, no és copiar una norma rígida, sinó aprendre a construir plats saludables, que omplin i siguin sostenibles.
Palacios també alerta del paper de les xarxes socials en la confusió alimentària. Un dia un aliment és presentat com a imprescindible i l’endemà com a perjudicial. La credibilitat, diu, massa sovint es dona a qui té més seguidors i no a qui té formació. Enmig d’aquest soroll, el seu missatge és clar: per aprimar-se no cal castigar-se, eliminar grups sencers d’aliments ni viure a base de pit de pollastre i enciam. Cal menjar millor, amb més coneixement, menys culpa i més respecte pel cos.