Les llunes conquereixen les ungles: la manicura més elegant i fàcil de portar aquesta temporada
El clàssic estampat salta de la roba a les mans amb dissenys minimalistes, sofisticats i molt versàtils
Les modes també arriben a les mans. Igual que passa amb la roba, el maquillatge o els pentinats, les ungles canvien amb cada temporada i s’adapten al moment de l’any, als colors que dominen els aparadors i a les tendències que més es veuen a les xarxes socials. A l’hivern solen imposar-se els tons foscos, els granats, els marrons, els acabats metal·litzats i les manicures més intenses. A la primavera, en canvi, tornen les bases suaus, els colors lluminosos, els dissenys delicats i els detalls que aporten frescor sense resultar excessius.
Aquest 2026, una de les tendències que ha fet el salt definitiu al món de la bellesa és l’estampat de llunes. Després de conquerir vestits, bruses, faldilles i texans, les llunes també han arribat a la manicura. I ho han fet amb una proposta que funciona perquè és senzilla, elegant i adaptable a molts estils.
La manicura que ara es veu a tot arreu
La manicura amb llunes és una d’aquelles tendències que poden semblar arriscades, però que en realitat tenen moltes versions. No cal portar un disseny exagerat ni unes ungles molt llargues perquè funcioni. De fet, les opcions més sofisticades es porten sobre ungles curtes, naturals i ben cuidades, amb petits punts discrets sobre una base nude, transparent, rosada o lletosa.
Aquest tipus de disseny encaixa molt bé amb l’estètica neta i polida que domina bona part de les tendències de bellesa actuals. Les mans es veuen arreglades, però sense un resultat massa carregat. Per això, les ungles amb llunes s’han convertit en una opció ideal per a qui vol sortir de la manicura clàssica sense renunciar a un acabat elegant.
Del minimalisme als dissenys més atrevits
Una de les claus d’aquesta tendència és que permet moltes interpretacions. Les persones que prefereixen un estil discret poden apostar per una base clara amb llunes petites en blanc, negre o marró. És una opció fàcil de portar cada dia i combina tant amb looks informals com amb peces més arreglades.
Però també hi ha versions més atrevides. Aquesta temporada es veuen dissenys amb llunes de diferents mides, combinacions en negre i xocolata, bases de colors suaus o petits tocs de color en una o dues ungles. També funcionen les manicures en què cada ungla canvia lleugerament, amb una distribució diferent dels punts o amb una barreja gràfica més creativa.
Això fa que la tendència de les llunes no sigui rígida. Es pot adaptar a una manicura francesa reinventada, a una base nude, a un acabat brillant o fins i tot a un disseny més artístic. El resultat pot ser delicat, divertit o més sofisticat segons els colors i la mida dels punts.
Què està de moda ara en el món de les ungles?
Ara mateix, les tendències de manicura es mouen entre dos extrems que conviuen molt bé. D’una banda, triomfen les ungles naturals, curtes o de llargada mitjana, amb tons nets, bases lletoses, colors rosats i acabats brillants. És una manicura fàcil de portar, elegant i molt afavoridora.
De l’altra, també guanyen força els detalls petits, però visibles: les llunes, les línies fines, les puntes de color, els acabats metal·litzats suaus o els dissenys diferents en una sola ungla. La idea no és portar una manicura excessiva, sinó afegir un element que doni personalitat.
En aquest context, les llunes a les ungles encaixen perfectament. Aporten un punt divertit, però no trenquen la sensació d’ordre i sofisticació. Són una manera fàcil d’actualitzar una manicura bàsica i convertir-la en una proposta més especial.
Una tendència fàcil de copiar
Un altre motiu que explica l’èxit d’aquesta manicura és que és relativament fàcil d’imitar. No cal un disseny molt complex: amb una base clara i punts petits ben distribuïts ja es pot aconseguir l’efecte. Les versions més elegants aposten per la simetria, els colors neutres i els acabats nets.
Per a qui vulgui un resultat més cridaner, es poden combinar llunes grans i petites, jugar amb el contrast entre blanc i negre o afegir tons com el marró xocolata, el vermell, el blau o el rosa. També es pot portar només en algunes ungles i deixar la resta amb una base llisa.
El millor d’aquesta tendència és que no obliga a triar entre comoditat i estil. Les ungles amb llunes poden ser discretes per al dia a dia, però també prou especials per a un sopar, una celebració o un look més treballat.
El clàssic estampat que ho acaba conquerint tot
Les llunes tenen un punt nostàlgic i alhora molt actual. Són un estampat clàssic, però aquesta temporada tornen amb una lectura més moderna i refinada. Per això han passat de la moda a la bellesa amb tanta facilitat.
Després de veure-les en vestits, bruses i texans, ara també es porten a les mans. I el motiu és clar: quan un estampat funciona, acaba trobant noves formes de reinventar-se. Aquest 2026, la seva versió més delicada es porta en forma de manicura amb llunes, una tendència senzilla, elegant i perfecta per donar un toc diferent a les ungles sense perdre sofisticació.
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