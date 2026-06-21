Intercanviar casa teva amb la d’un desconegut, l'alternativa per no pagar un hotel durant les vacances: “He estat en 150 habitatges d’arreu del món”
Alfonso i Vanessa fa anys que visiten llars d’altres persones, tant a Espanya com a l’estranger, mentre altres persones ocupen les seves de manera gratuïta
Pablo Tello
Nova Zelanda, la Xina, el Brasil i Noruega són alguns dels llocs que ha visitat Alfonso en els darrers anys. Lluny de fer-ho de manera convencional, reservant habitacions en hotels o llogant un apartament turístic, s’ha allotjat als domicilis de qui hi viu la resta de l’any. “Ells em cedeixen casa seva quan no hi són i jo poso la meva a disposició de qui vulgui visitar Madrid quan marxo”, explica. Nascut a Plasència, va conèixer aquest model vacacional gràcies a un company de feina, que li va parlar de la possibilitat de viatjar a altres ciutats sense haver de pagar allotjament: “Ell just se n’anava a Cadis aquell estiu i una família vindria per Nadal a ocupar el seu habitatge. Em va cridar l’atenció i vaig començar a mirar, ja que passo molt de temps fora de casa, per feina i també per oci. Han passat 12 anys des d’aleshores i he fet 150 intercanvis arreu del món”. Periodista de professió, resideix en un pis situat al centre de la ciutat i, quan no és a casa, altres ocupen el que és seu.
“El primer va ser a Benidorm, a casa d’una família d’Albacete, que també començava. Ens van fer una mena d’entrevista al meu amic i a mi i, quan van veure que érem gent normal, ens van donar les claus. Va ser molt guai, la casa més kitsch on he estat mai”, recorda. En aquest temps, Alfonso ha utilitzat una única plataforma per a aquest tipus de bescanvis i, en poques hores, posarà rumb a Dénia: “Havia de viatjar a València per feina i vaig pensar d’anar-hi una mica abans a la platja per teletreballar. Vaig trobar un apartament, em van acceptar i els vaig donar els punts corresponents, que és com funciona”. No sempre és així, diu. En ocasions, són els amfitrions qui s’han posat en contacte amb ell perquè ocupi la seva propietat: “Fa anys, uns italians em van oferir anar a casa seva a Kenya i vam acordar un intercanvi. Ells van venir primer i, un cop passada la pandèmia, vaig viatjar a l’Àfrica amb amics. Ha estat una de les millors experiències”.
Tal com explica, en aquest tipus de plataformes hi ha dos tipus d’intercanvi: el primer, en què ambdues parts visiten la llar de l’altre; i un altre en què pots sol·licitar allotjament si tens prou punts. “Tinc les instruccions impreses a casa i, si no, les envio per correu electrònic. Des del funcionament de la caldera o la rentadora fins a on són els contenidors de reciclatge. Coses bàsiques en una llar. És el mateix que trobo quan vaig a altres cases”, afegeix. El cacereny assegura no tenir res de valor a l’habitatge i és per això que mai ha sentit por d’obrir les portes a desconeguts: “L’únic és el terra de fusta. Em fa por que hi caiguin líquids. Però fins ara, sempre que he arribat a casa, està tot tan net que sembla que no hi hagi estat ningú”. Entre les seves destinacions també hi ha França, Itàlia, Turquia, Suècia i Dinamarca. El principal avantatge, diu, és l’estalvi de diners.
“Normalment es destina un 40% del pressupost d’un viatge a l’allotjament. A més, els hotels no m’agraden. Si hi vaig és per feina o perquè m’ho paguen. No sol haver-hi cuina i a mi m’agrada fer-me l’esmorzar”, afegeix. Qui intercanvia el seu domicili ho fa amb tot el que això comporta: “Hi ha qui té una biblioteca, piscina, cinema… Tot això no és en un apartament turístic. Té l’escalfor de la llar, la personalitat del propietari… I això és molt bonic, et sents com a casa”. Tot i que és la seva primera opció, Alfonso no creu que aquesta modalitat turística desbanci la resta: “Els hotels sempre hi seran i hauran de coexistir. No tothom vol que toquin les seves coses. Cal tenir confiança per acollir algú que no coneixes; no són família ni amics”. Dels 150 intercanvis, només un ha resultat fallit. Un usuari italià va visitar casa seva a Madrid, però el periodista mai no va arribar a visitar el país veí: “Va passar mesos donant-me llargues i em deu punts o una estada”.
Confessa que, en alguna ocasió, ha trobat objectes trencats en arribar a casa. Tanmateix, “sempre ho reparen o et paguen el cost de la peça. A mi també m’ha passat”. En aquesta dècada, Alfonso ha intercanviat amb tot tipus de perfils: des de famílies fins a grups d’amics o viatgers independents. No obstant això, assegura que “gent jove no n’hi ha”. “Som persones amb una o dues cases en propietat. Tal com està l’habitatge, és difícil comprar un pis amb menys de 30 anys, així que la majoria som més grans de 35 o 40. Una d’elles és Vanessa, que viu a Madrid des del 2012. Va descobrir aquesta modalitat el 2016 gràcies a un grup d’amics i es va registrar en una plataforma ja extingida. “Hi vam anar, el meu marit i jo, a Amsterdam i París. Aleshores, era obligatori que el bescanvi fos simultani, així que va venir una persona a casa”, diu. Des d’aquell dia, acumula més de 20 experiències, majoritàriament en destinacions internacionals. Ara també viatja amb el seu fill.
“Hem estat a Estocolm, Copenhaguen, Montpeller i també a Baiona, Màlaga, Barcelona… Fa uns mesos vam tenir un casament a Elx i hi vam fer un intercanvi”, explica. Ni a ella ni a la seva família els va costar adaptar-se a la dinàmica, ja que havien anunciat casa seva a Airbnb anys enrere, quan marxaven de vacances: “No recollim mai res. Ho deixem tot tal com és. Fem lloc als armaris, netegem la casa, canviem els llençols i deixem tovalloles netes”. Segons explica la madrilenya, més enllà de l’estalvi econòmic, el principal avantatge és visitar altres llars plenes de llibres i joguines amb què tant ella com el seu fill gaudeixen: “És una sensació estranya, com viure la vida d’una altra persona”. Vanessa té moltes plantes i dos gats i, gràcies a aquests intercanvis, marxa de casa amb la tranquil·litat que algú se’n farà càrrec: “Així no he de pagar ningú perquè ho faci. Estan acompanyats”.
En general, les seves experiències han estat bones en aquest tipus de plataformes. Recorda una vegada en què l’amfitrió del pis on s’allotjaven, també usuari d’Airbnb, els va voler cobrar 100 euros de taxa de neteja. “Vam marxar perquè, tot i que es pot cobrar aquesta taxa, és una cosa que s’ha d’acordar abans, no quan arribes. L’empresa ho va resoldre i ens va retornar els punts”, diu. També han patit alguna cancel·lació d’última hora, fins i tot quan ja havien arribat a un altre país: “Una vegada a París, però ens van buscar una altra casa. Si no n’hi ha, s’encarreguen de posar-te en un hotel. Viatgem tranquils”, afegeix. El seu entorn, testimoni d’aquests intercanvis, no va reaccionar bé al principi: “Em deien que no deixés casa meva a altra gent i jo els ensenyo les cases espectaculars que hi ha, sobretot als països nòrdics. La meva preferida era a Estocolm, vam fer un viatge molt agradable. M’agradaria que aquesta modalitat no es massifiqués. Prefereixo que siguem pocs i de confiança”.
En aquests anys, Vanessa i el seu marit han desenvolupat amistat amb un arquitecte polonès que viu a Alacant. “A ell li fascina Madrid i sempre que ve es queda a casa nostra, treballant. Mentrestant, nosaltres teletreballem a la seva. És una de les meves preferides dins d’Espanya i tenim molt bona relació. Sempre ho hem fet a través de l’aplicació, pel tema de l’assegurança, però en els últims viatges ens hem saltat aquest tràmit. Sé de diversos usuaris que han fet amics així”, conclou. “És normal tenir pors i dubtes inicials, però quan descobreixes la comunitat que hi ha al darrere, guanyes tranquil·litat. És una altra manera de veure el món. Tu cuides casa meva perquè jo cuido la teva”, explica Pilar Manrique, portaveu de HomeExchange a Espanya.
Manrique, que confirma les motivacions econòmiques en la majoria d’usuaris, assenyala que altres motivacions han anat guanyant pes, com la recerca d’una manera de viatjar més còmoda, menys convencional i amb més immersió al destí, o l’aspecte humà de formar part d’una comunitat: “Utilitzen recursos ja existents al territori i s’allunyen dels circuits turístics massificats”. Entre les pors dels usuaris hi ha deixar casa seva a un desconegut, pensar si es trencarà alguna cosa, què diran de la seva llar o si la zona resultarà atractiva per a altres famílies. La portaveu assegura que la plataforma té més de 290.000 membres en 155 països, dels quals 45.000 són a Espanya. El 2025 es van registrar més de 10 milions de pernoctacions.
Manrique insisteix en l’existència de garanties de cancel·lació i danys per resoldre qualsevol incident: “Funcionen amb un sistema que combina una autorització de pagament de fins a 500 euros en cas de danys accidentals per part del convidat, així com una cobertura de fins a un milió d’euros en danys materials coberts per la companyia. L’any passat, el 99,7% dels intercanvis no van tenir imprevistos”. Entre les dades que aporta la plataforma destaca que el 44% dels seus membres són famílies amb fills, el 36% són parelles, el 10% són jubilats i només un 8% són viatgers sols. Amb un creixement del 43% respecte a l’any anterior, Pilar considera que és un error comparar aquests intercanvis amb un lloguer tradicional: “És com rebre un amic o un familiar, amb la confiança que això implica. A més, no és fàcil trobar coincidència: requereix esforç i organització”.
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