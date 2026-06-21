El tennis no és només un joc: a partir dels 55 pot convertir-se en una assegurança de salut
La ciència apunta a un hàbit tan simple com potent
A partir d’una certa edat, triar quin esport fer no sempre és fàcil. Hi ha persones que opten per caminar, d’altres prefereixen nedar i moltes mantenen el costum de sortir a córrer. Però quan es passa la barrera dels 55 anys, l’objectiu ja no és només estar en forma: també es tracta de protegir la salut, mantenir l’autonomia i cuidar el cos per envellir millor.
En aquest context, les últimes investigacions situen el tenis com una de les opcions més completes per a les persones de més de 55 anys. No cal jugar a un nivell competitiu ni fer grans esforços cada dia. La clau és incorporar-lo a la rutina setmanal d’una manera realista, adaptada a l’estat físic de cada persona i amb una pràctica regular.
La recomanació es basa en el Copenhagen City Heart Study, un estudi de referència que ha analitzat la relació entre diferents esports i la longevitat. Segons aquestes conclusions, la pràctica habitual del tenis s’associa amb fins a 9,6 anys més d’esperança de vida, una xifra superior a la d’altres activitats populars com la natació o el ciclisme.
Per què el tenis és tan recomanable a partir dels 55 anys?
El secret del tenis no és només que faci cremar calories. Aquest esport obliga a moure’s, reaccionar, coordinar braços i cames, mantenir l’equilibri i prendre decisions ràpides. És a dir, treballa el cos i també la ment. Per això es considera una activitat especialment interessant per a les persones de més de 55 anys, una etapa en què convé mantenir la força, l’agilitat i la capacitat de reacció.
A més, el tenis per a majors de 55 anys pot ajudar a millorar la salut cardiovascular, controlar el percentatge de greix corporal i afavorir una densitat òssia més bona, un aspecte clau amb el pas del temps. També exigeix concentració, memòria de treball i rapidesa mental, de manera que suma beneficis cognitius als físics.
Un altre punt important és que el tenis combina moments d’intensitat amb pauses breus. Aquest tipus d’esforç intermitent pot ser molt útil si es fa amb una intensitat adequada i sense forçar més del compte. Per això no es tracta de jugar com un professional, sinó de moure’s, divertir-se i mantenir una pràctica estable.
Els experts recorden que qualsevol exercici moderat o intens, sempre que estigui ben adaptat, pot ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com la diabetis tipus 2 o la hipertensió. Però el tenis destaca perquè afegeix coordinació, sociabilitat, reflexos i control corporal en una mateixa activitat.
Això sí, abans de començar, sobretot si fa temps que no es practica esport o hi ha problemes articulars, cardiovasculars o lesions prèvies, convé adaptar la intensitat i consultar un professional. El més important no és la perfecció tècnica, sinó la regularitat. Perquè, a partir dels 55 anys, el millor esport és aquell que es pot mantenir en el temps i que ajuda a guanyar salut sense posar el cos al límit.
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