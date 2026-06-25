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Quant dura una coca de Sant Joan de crema i pinyons? El termini que recomanen els experts

La crema pastissera requereix una conservació especial per evitar riscos sanitaris i mantenir la qualitat

Una coca de Sant Joan de crema

Una coca de Sant Joan de crema / ARXIU

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Abril Benítez

Manresa

La revetlla ha passat, però a moltes llars encara queda un bon tros de coca de Sant Joan a la nevera. La pregunta és recurrent cada any: quant de temps es pot guardar una coca de crema i pinyons sense que perdi qualitat o es converteixi en un risc per a la salut?

La resposta és clara: les coques que porten crema pastissera s'han de conservar sempre refrigerades i és preferible consumir-les en un màxim de dos o tres dies. La crema conté ous i lactis, dos ingredients especialment sensibles a les temperatures elevades que acostumen a coincidir amb la celebració de Sant Joan.

Els especialistes en seguretat alimentària recomanen mantenir la coca per sota dels 4 graus centígrads fins al moment de servir-la. Si en sobra, cal tornar-la a la nevera tan aviat com sigui possible i evitar deixar-la durant hores sobre la taula.

A més de la seguretat, hi ha una qüestió de qualitat. Amb el pas dels dies, el brioix tendeix a assecar-se i la crema perd textura i frescor. Per això, moltes pastisseries artesanes indiquen que el període òptim de consum és de tres dies des de la compra.

Si veus això a la coca, llença-la

Si la coca ja fa diversos dies que és a la nevera, presenta una olor estranya, la crema s'ha tornat aigualida o hi ha canvis evidents de color, és millor no consumir-la.

Per gaudir-la com el primer dia, els experts també aconsellen treure-la de la nevera uns 20 o 30 minuts abans de menjar-la. Així recupera part de la seva textura i aroma originals.

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En resum: una coca de Sant Joan de crema i pinyons es conserva bé entre dos i tres dies a la nevera, però com més aviat es consumeixi, millor serà l'experiència.

Fonts

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