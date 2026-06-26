Les rebaixes d’estiu ja tenen data: Zara, Mango i El Corte Inglés encenen la guerra dels descomptes
Les grans marques avancen ofertes amb estalvis que poden arribar fins al 70%
Arriba una de les èpoques més esperades pels consumidors: les rebaixes d’estiu 2026. Amb l’entrada de la calor i el canvi d’armari, moltes botigues aprofiten aquests dies per llançar les seves millors promocions i captar els compradors que busquen roba, complements o calçat a preus més baixos.
El calendari de les rebaixes no és igual per a totes les marques. Algunes ja han començat, d’altres activaran els descomptes aquesta setmana i n’hi ha que encara no han confirmat la data exacta. Tot i això, el gruix de les promocions es concentra entre finals de juny i el mes de juliol. En general, les campanyes s’allarguen durant bona part de l’estiu, fins a finals d’agost o fins que les botigues esgoten l’estoc disponible.
Durant les rebaixes d’estiu es poden trobar peces de temporada, bàsics d’armari, roba de bany, sandàlies, vestits, pantalons, camises, complements i articles esportius amb descomptes importants. També és un bon moment per avançar compres o aconseguir productes que fa setmanes tenien un preu més elevat.
Quan comencen les rebaixes d’estiu 2026?
Una de les dates més esperades és la de Zara, la marca més coneguda del grup Inditex i una de les que genera més expectació cada temporada. Aquest any, les rebaixes de Zara comencen el 24 de juny a la web i a l’aplicació, mentre que arribaran a les botigues físiques el 25 de juny.
Això també afecta altres marques del grup Inditex, tot i que cadascuna tindrà el seu propi horari d’inici. Stradivarius, Pull&Bear, Bershka i Lefties activaran els descomptes a l’aplicació mòbil a les 19.00 hores i a la web oficial a partir de les 20.00 hores.
En el cas d’Oysho, les rebaixes començaran a les 20.00 hores a l’aplicació mòbil i a les 21.00 hores a la web. Zara, en canvi, farà esperar una mica més els seus clients: els descomptes estaran disponibles a l’app a partir de les 21.00 hores i a la botiga en línia a partir de les 22.00 hores.
Massimo Dutti seguirà un sistema diferent. Les seves rebaixes s’activaran a partir de les 20.00 hores, però només per als usuaris subscrits al seu butlletí.
Mango, El Corte Inglés, H&M i Cortefiel: les altres dates clau
Fora del grup Inditex, Mango també ha mogut fitxa. La marca ha avançat les seves rebaixes d’estiu i les ha fixat per al 22 de juny, una data que la situa entre les primeres grans firmes a oferir descomptes aquesta temporada.
El Corte Inglés ha anunciat que les seves rebaixes d’estiu 2026 començaran el 26 de juny. Tot i ser una de les empreses que més endarrereix l’inici oficial de la campanya, la companyia ja ofereix promocions prèvies, com les ofertes de la Setmana d’Internet, amb descomptes de fins al 30% en tota mena d’articles.
Una altra marca molt esperada és H&M. De moment, no hi ha una data oficial confirmada per a les seves rebaixes d’estiu, però, segons l’estratègia d’anys anteriors, es preveu que les millors ofertes arribin entre el 20 i el 22 de juny, amb accés anticipat per als membres.
Hi ha marques que ja han començat. Springfield ha estat una de les primeres i ja ofereix descomptes de fins al 70% a la seva web. Pedro del Hierro i Cortefiel també han inaugurat les seves promocions amb rebaixes de fins al 40% a les seves pàgines web.
En el cas de marques esportives com Adidas, Puma i New Balance, encara no s’han anunciat dates oficials, però es preveu que activin les ofertes a finals de juny. A més, els compradors més fidels a Amazon també tenen una altra data marcada al calendari: el Prime Day d’Amazon, previst del 15 al 21 de juliol, una de les setmanes amb més moviment de compres en línia.
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