El tabac, la trampa que continua provocant milions de càncers al món
Els metges alerten que no hi ha cap consum segur i que deixar de fumar continua sent la millor prevenció
El tabac continua sent una de les amenaces més greus per a la salut pública mundial. Tot i que fa dècades que se’n coneixen els efectes, el tabaquisme encara és el principal factor de risc prevenible de càncer al món. No només afecta els pulmons: les substàncies tòxiques del fum passen a la sang i poden danyar molts òrgans del cos.
El doctor José María Martín-Moreno, doctor en Medicina i Salut Pública per la Universitat Harvard i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat de València, ho deixa clar: no existeix una quantitat “segura” de tabac. Fumar poc no vol dir estar sa, perquè fins i tot els consums baixos augmenten el risc de patir càncer i altres malalties.
El tabac no és només un mal hàbit
Segons explica aquest especialista, el tabac no és simplement una rutina perjudicial, sinó una dependència creada al voltant de la nicotina, una substància altament addictiva. A això s’hi afegeix una indústria que ha sabut reinventar-se amb nous formats, sabors, dissenys i productes aparentment menys perillosos, com vaporejar o altres formes de consum de nicotina.
Les dades són contundents: el tabaquisme està relacionat amb milions de diagnòstics de càncer al món. A escala global, s’atribueix al tabac almenys el 15% dels nous casos de càncer, i a Europa s’estima que està implicat en aproximadament un de cada cinc casos. Per això, els metges insisteixen que parlar de tabac no és parlar només d’una decisió individual, sinó d’un problema enorme per als sistemes sanitaris.
Els càncers més relacionats amb el tabac
El càncer de pulmó és el més conegut i el més directament associat al consum de tabac, però no és l’únic. Fumar també augmenta el risc de càncer de laringe, boca, faringe, esòfag, bufeta, pàncrees, ronyó, fetge, estómac, còlon, recte, coll uterí i leucèmia mieloide aguda. Segons Martín-Moreno, el tabac és un carcinogen sistèmic: entra per la via respiratòria, però pot afectar tot l’organisme.
Una de les idees més perilloses és pensar que fumar poc no fa mal. El doctor adverteix que no hi ha cap llindar segur. Com més es fuma i durant més temps, més gran és el risc, però qualsevol consum pot tenir conseqüències. La mateixa OMS recorda que tampoc hi ha un nivell segur d’exposició al fum del tabac de segona mà, és a dir, el fum que respiren les persones no fumadores quan conviuen amb fumadors.
Deixar de fumar redueix el risc de tumors
Deixar de fumar sí que pot reduir el risc de patir tumors. El benefici no és immediat, perquè el dany acumulat no desapareix d’un dia per l’altre, però el cos comença una trajectòria de reparació. Entre els 5 i els 10 anys després d’abandonar el tabac baixa el risc de càncers de boca, gola i laringe; cap als 10 anys es redueix el risc de càncer de bufeta, esòfag i ronyó; i entre els 10 i els 15 anys el risc de càncer de pulmó pot arribar a reduir-se aproximadament a la meitat.
Per deixar de fumar, els metges recomanen no plantejar-ho només com una qüestió de força de voluntat. El més eficaç és tractar-ho com una dependència i combinar suport professional, seguiment mèdic i, quan calgui, tractaments farmacològics o teràpia substitutiva amb nicotina, com pegats, xiclets, comprimits o esprais.
Com combatre la indústria del tabac
La lluita contra la indústria del tabac passa, segons els experts, per desemmascarar les seves estratègies: productes amb sabors, formats moderns, tecnologia i una aparença inofensiva que poden atraure especialment joves i adolescents. El missatge del doctor Martín-Moreno és clar: si no has començat, no comencis; si fumes o consumeixes nicotina, demana ajuda per deixar-ho; i si tens joves a prop, parla’ls amb sinceritat.
La millor prevenció no és espantar, sinó ajudar a veure la trampa abans de caure-hi.
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