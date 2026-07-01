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Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu

Vols desfer-te dels mosquits sense haver d'utilitzar productes químics?

Imatge d'arxiu d'un mosquit

Imatge d'arxiu d'un mosquit / Pixabay

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Irina Calvo Serra

Manresa

Amb la calor d'aquests darrers dies d'estiu -amb nits tropicals incloses, amb termòmetres que no baixen dels 22ºC-, els mosquits fan l'agost abans d'hora. Qui dorm sense mosquiteres es desperta ple de picades. I si surts a passejar cap al tard o sopes al terrat sense protecció també tens molts números d'acabar ben atacat per aquests insectes. Petits hexàpodes que amb un brunzit molest i una picada traïdora, recorden la nostra vulnerabilitat estiuenca malgrat la seva mínima grandària.

Un dels problemes més grans és fer-los fora de la nostra llar o pati. Un treball de màxima constància pel qual necessitem productes químics. Però també poden ser naturals. Vols saber com fer-los fora amb remeis casolans sense haver d'utilitzar productes nocius per al medi ambient i la salut?

Molts dels remeis més antics tenen relació directa amb la cultivació i la plantació de plantes específiques. Hi ha plantes que poden mantenir els mosquits allunyats de casa teva. Parlem de la citronel·la, l'espígol o el romaní, per posar-ne només tres exemples. Totes elles són conegudes per ser repel·lents naturals de mosquits.

Plantes

Aquestes plantes ajuden a repel·lir els mosquits perquè desprenen olors fortes i compostos aromàtics (com el llimonè, el citronel·lol o el càmfor) que resulten molt desagradables per a aquests insectes, emmascarant l'olor humana i evitant que s'apropin.

  • Citronel·la: Conté un intens aroma cítric (herba llimona) que desorienta els mosquits i bloqueja el seu olfacte.
  • Espígol (Lavanda): Posseeix un perfum relaxant per a les persones però insuportable per als mosquits i altres insectes.
  • Romaní: Té una olor fresca i balsàmica que actua com a barrera natural de defensa gràcies als seus olis essencials

Què s'ha de fer?

Poseu les plantes mencionades anteriorment al jardí o en testos i col·loqueu-les a balcons i a l'ampit de les finestres. A més, recordeu sempre eliminar qualsevol rastre d'aigua estancada. Als mosquits els encanta l'aigua estancada per pondre els ous. Traieu qualsevol objecte o recipient que pugui acumular aigua a la teva propietat. Assegureu-vos també que els canalons estiguin nets i que l'aigua corri correctament. Per evitar sorpreses.

També podeu provar amb oli de neem. És un producte natural amb propietats antifúngiques, antivirals i antibacterianes que també és un potent repel·lent de mosquits. Per tal de que funcioni, has d'afegir unes gotes d'oli de neem a la teva loció o protector solar, sinó també pots cremar unes espelmes d'oli de neem al jardí.

Imatge d'arxiu &quot;adeu, mosquits&quot;

Imatge d'arxiu "adeu, mosquits" / Pixabay

Olis i espelmes

Els olis essencials també poden ser grans aliats, quan es tracta de lluitar contra les grans plagues. Les herbes o plantes es poden fer servir en forma d'espelma o oli, les més resolutives són la citronel·la, la lavanda o el romaní. En el cas d'utilitzar altres remeis com olis essencials, podeu afegir unes gotes d'aquests a un difusor o a un got d'aigua. Perquè l'aigua i l'oli s'uneixin correctament i creïn un repel·lent segur i homogeni, has d'afegir un emulsionant.

Aquestes plantes són excel·lents repel·lents naturals de mosquits i altres insectes gràcies a les seves olors característiques, a més d'aportar altres beneficis:

  • Citronel·la: La seva intensa aroma cítrica (semblant a la llimona) confon i espanta els mosquits.
  • Lavanda: El seu aroma és agradable per a les persones, però insuportable per a mosquits, puces i arnes.
  • Romaní: Actua com a barrera natural contra plagues a l'hort o jardí. Té propietats antimicrobianes.
Imatge d'arxiu d'una fotografia d'olis essencials amb una planta de lavanada

Imatge d'arxiu d'una fotografia d'olis essencials amb una planta de lavanada / Pixabay

Un quart i interessant remei que no us podeu perdre, es pot fer amb aliments que sol haver-hi a qualsevol cuina. Aquest remei consisteix a pelar uns grans d'all i tallar-los en rodanxes, per així disposar-los en un platet a les habitacions, just al costat del llit. També són bones les rodanxes de ceba o, millor encara, de llimona. Per tal que funcioni es recomana impregnar-les en vinagre de poma o blanc, ja que repelen als mosquits gràcies a la seva olor característica, que es converteix en un mal somni per ells.

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Com has pogut veure, protegir-te de les picades de manera natural és fàcil i econòmic. Prova d'integrar aquests olis essencials, plantes aromàtiques o barreres físiques en la teva rutina diària i gaudeix d'un estiu lliure de mosquits i sense tòxics.

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