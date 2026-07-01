Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
Vols desfer-te dels mosquits sense haver d'utilitzar productes químics?
Amb la calor d'aquests darrers dies d'estiu -amb nits tropicals incloses, amb termòmetres que no baixen dels 22ºC-, els mosquits fan l'agost abans d'hora. Qui dorm sense mosquiteres es desperta ple de picades. I si surts a passejar cap al tard o sopes al terrat sense protecció també tens molts números d'acabar ben atacat per aquests insectes. Petits hexàpodes que amb un brunzit molest i una picada traïdora, recorden la nostra vulnerabilitat estiuenca malgrat la seva mínima grandària.
Un dels problemes més grans és fer-los fora de la nostra llar o pati. Un treball de màxima constància pel qual necessitem productes químics. Però també poden ser naturals. Vols saber com fer-los fora amb remeis casolans sense haver d'utilitzar productes nocius per al medi ambient i la salut?
Molts dels remeis més antics tenen relació directa amb la cultivació i la plantació de plantes específiques. Hi ha plantes que poden mantenir els mosquits allunyats de casa teva. Parlem de la citronel·la, l'espígol o el romaní, per posar-ne només tres exemples. Totes elles són conegudes per ser repel·lents naturals de mosquits.
Plantes
Aquestes plantes ajuden a repel·lir els mosquits perquè desprenen olors fortes i compostos aromàtics (com el llimonè, el citronel·lol o el càmfor) que resulten molt desagradables per a aquests insectes, emmascarant l'olor humana i evitant que s'apropin.
- Citronel·la: Conté un intens aroma cítric (herba llimona) que desorienta els mosquits i bloqueja el seu olfacte.
- Espígol (Lavanda): Posseeix un perfum relaxant per a les persones però insuportable per als mosquits i altres insectes.
- Romaní: Té una olor fresca i balsàmica que actua com a barrera natural de defensa gràcies als seus olis essencials
Què s'ha de fer?
Poseu les plantes mencionades anteriorment al jardí o en testos i col·loqueu-les a balcons i a l'ampit de les finestres. A més, recordeu sempre eliminar qualsevol rastre d'aigua estancada. Als mosquits els encanta l'aigua estancada per pondre els ous. Traieu qualsevol objecte o recipient que pugui acumular aigua a la teva propietat. Assegureu-vos també que els canalons estiguin nets i que l'aigua corri correctament. Per evitar sorpreses.
També podeu provar amb oli de neem. És un producte natural amb propietats antifúngiques, antivirals i antibacterianes que també és un potent repel·lent de mosquits. Per tal de que funcioni, has d'afegir unes gotes d'oli de neem a la teva loció o protector solar, sinó també pots cremar unes espelmes d'oli de neem al jardí.
Olis i espelmes
Els olis essencials també poden ser grans aliats, quan es tracta de lluitar contra les grans plagues. Les herbes o plantes es poden fer servir en forma d'espelma o oli, les més resolutives són la citronel·la, la lavanda o el romaní. En el cas d'utilitzar altres remeis com olis essencials, podeu afegir unes gotes d'aquests a un difusor o a un got d'aigua. Perquè l'aigua i l'oli s'uneixin correctament i creïn un repel·lent segur i homogeni, has d'afegir un emulsionant.
Aquestes plantes són excel·lents repel·lents naturals de mosquits i altres insectes gràcies a les seves olors característiques, a més d'aportar altres beneficis:
- Citronel·la: La seva intensa aroma cítrica (semblant a la llimona) confon i espanta els mosquits.
- Lavanda: El seu aroma és agradable per a les persones, però insuportable per a mosquits, puces i arnes.
- Romaní: Actua com a barrera natural contra plagues a l'hort o jardí. Té propietats antimicrobianes.
Un quart i interessant remei que no us podeu perdre, es pot fer amb aliments que sol haver-hi a qualsevol cuina. Aquest remei consisteix a pelar uns grans d'all i tallar-los en rodanxes, per així disposar-los en un platet a les habitacions, just al costat del llit. També són bones les rodanxes de ceba o, millor encara, de llimona. Per tal que funcioni es recomana impregnar-les en vinagre de poma o blanc, ja que repelen als mosquits gràcies a la seva olor característica, que es converteix en un mal somni per ells.
Com has pogut veure, protegir-te de les picades de manera natural és fàcil i econòmic. Prova d'integrar aquests olis essencials, plantes aromàtiques o barreres físiques en la teva rutina diària i gaudeix d'un estiu lliure de mosquits i sense tòxics.
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Sergi Puig, agricultor de Rajadell: 'Molts pensen que provoquem incendis per descuits o per tenir la màquina deixada, però no està a la nostra mà
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- L'equip de Bombers de la Generalitat amb membres de Manresa guanya un concurs estatal en les categories de 'Rescat' i 'Trauma'
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els seus controls a la carretera: "A la que portes deu minuts tothom s'avisa"