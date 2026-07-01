La cafeïna ja no és només al cafè: l’alerta pels productes que en porten cada vegada més
Les autoritats sanitàries adverteixen dels riscos d’un consum cada vegada més invisible
Prendre un cafè al matí és un gest habitual per a milions de persones. Serveix per despertar-se, activar el cervell i començar el dia amb més energia. Però la cafeïna ja no es troba només en una tassa de cafè. Cada vegada hi ha més begudes energètiques, refrescos, tes, xocolates i productes amb cafeïna afegida que poden fer que el consum diari sigui molt més alt del que pensem.
Segons l’Associació Espanyola del Cafè, a Espanya es consumeixen uns 67 milions de tasses de cafè al dia. Aquesta dada confirma que el cafè continua sent una de les begudes més presents en la vida quotidiana. Tot i això, els experts recorden que la cafeïna pot tenir beneficis, però també riscos quan es pren en excés.
Què és la cafeïna i quins beneficis té?
La cafeïna és una substància estimulant que es troba de manera natural en fulles, llavors i fruits de diverses plantes, com el cafè, el te o el cacau. El seu efecte principal és estimular el sistema nerviós central, cosa que ajuda a reduir la somnolència i a augmentar l’estat d’alerta.
En dosis moderades, la cafeïna pot millorar la concentració, donar sensació d’energia, ajudar a combatre el cansament puntual i afavorir la productivitat. Per això moltes persones la consumeixen abans de treballar, estudiar o fer una activitat que requereixi atenció.
El problema no és prendre cafè o cafeïna de manera puntual, sinó superar les quantitats recomanades, especialment quan no som conscients de tots els productes que també en contenen.
Els riscos de consumir massa cafeïna
Un consum elevat de cafeïna pot provocar efectes no desitjats, sobretot en persones sensibles o en determinats grups de població. Entre els problemes més habituals hi ha l’insomni, el son interromput, l’ansietat, la irritabilitat, els nervis, les palpitacions i els canvis de comportament.
A llarg termini, les autoritats sanitàries també han relacionat el consum excessiu de cafeïna amb possibles problemes cardiovasculars. Per aquest motiu, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària recomana no superar els 400 mg de cafeïna al dia en adults sans, tot i que en alguns casos la quantitat recomanada baixa fins als 200 mg diaris.
La preocupació creix perquè moltes persones ja no prenen cafeïna només a través del cafè. Ara també en poden consumir mitjançant altres begudes i aliments sense ser-ne plenament conscients.
El problema dels productes amb cafeïna afegida
Un dels grans canvis dels últims anys és l’aparició de nous productes amb cafeïna afegida. Les begudes energètiques, alguns refrescos, productes esportius, tes preparats, cafès envasats o aliments amb reclams d’energia poden sumar cafeïna al consum diari habitual.
Això és un problema perquè la cafeïna es pot acumular al llarg del dia. Una persona pot prendre un cafè al matí, una beguda energètica a la tarda, una cola durant el dinar i una mica de xocolata negra sense pensar que tots aquests productes aporten cafeïna.
Les begudes energètiques preocupen especialment els experts perquè sovint es venen en llaunes grans, poden tenir molt sucre i es consumeixen com si fossin refrescos normals. Organitzacions de consumidors com l’OCU ja han recordat als pares que marques com Monster, Red Bull i altres begudes similars “no són refrescos”.
Aquest consum pot ser encara més preocupant en adolescents, persones amb ansietat, problemes de son, hipertensió, malalties cardiovasculars o embarassades, que haurien de vigilar especialment la quantitat de cafeïna que prenen.
Els productes amb més cafeïna
Segons les dades recollides per organismes europeus i comparant les quantitats per cada 100 ml o 100 g, aquests són alguns dels productes amb més cafeïna:
1. Cafè expresso
El cafè expresso és un dels productes amb més cafeïna per quantitat. Una tassa de 60 ml pot contenir uns 80 mg de cafeïna. Això equival aproximadament a 134 mg de cafeïna per cada 100 ml.
2. Xocolata negra
La xocolata negra també conté cafeïna perquè prové del cacau. Pot arribar a tenir uns 53 mg de cafeïna per cada 100 g. Tot i que normalment se’n consumeix menys quantitat que de cafè, també suma al total diari.
3. Cafè filtrat
El cafè filtrat té menys cafeïna per 100 ml que l’expresso, amb uns 45 mg per cada 100 ml. Ara bé, com que les tasses solen ser més grans, una ració de 200 ml pot aportar uns 90 mg de cafeïna.
4. Cafè americà
El cafè americà també pot aportar una quantitat elevada de cafeïna. Una ració de 365 ml pot arribar als 154 mg, cosa que equival a uns 42 mg de cafeïna per cada 100 ml.
5. Begudes energètiques
Les begudes energètiques solen contenir uns 32 mg de cafeïna per cada 100 ml. Una llauna de 250 ml pot aportar uns 80 mg, però les llaunes de 500 ml poden superar els 150 mg de cafeïna, una quantitat ja considerable en una sola beguda.
6. Te negre
El te negre conté cafeïna de manera natural. Una tassa estàndard de 250 ml pot aportar uns 28 mg, és a dir, al voltant de 22 mg per cada 100 ml.
7. Te verd i te matcha
El te verd conté una mica menys de cafeïna que el te negre, amb uns 15 mg per cada 100 ml. En canvi, el te matcha, que es consumeix en pols i s’ha popularitzat molt els últims anys, pot arribar a tenir uns 70 mg de cafeïna per tassa, segons la quantitat utilitzada.
8. Refrescos de cola
Els refrescos de cola també poden contenir cafeïna, encara que en menys quantitat que el cafè o les begudes energètiques. Una ració de 355 ml pot aportar uns 37 mg, és a dir, uns 11 mg per cada 100 ml. En el cas de Coca-Cola, una llauna de 335 ml conté aproximadament 34 mg.
9. Cafè descafeïnat
Tot i el nom, el cafè descafeïnat no sempre està completament lliure de cafeïna. Una tassa de 200 ml pot contenir uns 4 mg, una quantitat baixa, però que cal tenir en compte en persones molt sensibles.
En definitiva, la cafeïna pot ser una aliada si es consumeix amb moderació, però també pot convertir-se en un problema quan s’acumula a través de diversos productes. El risc no és només el cafè del matí, sinó tot el que es pren després sense pensar-hi: begudes energètiques, refrescos, xocolata, te, matcha i aliments amb cafeïna afegida. La clau és revisar etiquetes, controlar les quantitats i no superar els límits recomanats.
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