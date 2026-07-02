Cascos freds durant la quimioteràpia: poden ajudar a evitar la caiguda dels cabells?
Descobreix en quin tipus de càncer estan recomanats
Els cascos freds són dispositius dissenyats per refredar el cuir cabellut abans, durant i després de l’administració de la quimioteràpia. L’objectiu és reduir la quantitat de fàrmac que arriba als fol·licles pilosos i, d’aquesta manera, disminuir el risc de caiguda dels cabells.
Actualment, existeixen dos tipus principals de sistemes:
- Cascos refrigerats manuals: es mantenen a temperatures molt baixes i s’han de substituir periòdicament durant la sessió.
- Sistemes automàtics de refredament: estan connectats a una màquina que regula de manera constant la temperatura del casc.
Funcionament
El refredament del cuir cabellut produeix una reducció temporal del flux sanguini als fol·licles pilosos. Això fa que una menor quantitat de medicament quimioteràpic arribi a les arrels dels cabells. A més, la disminució de la temperatura redueix l’activitat metabòlica dels fol·licles, fet que els fa menys vulnerables a l’acció dels fàrmacs.
Perquè el tractament sigui efectiu, el casc s’acostuma a col·locar entre 30 i 60 minuts abans de començar la quimioteràpia, es manté durant tota la sessió i es continua utilitzant entre 60 i 180 minuts després, segons el tipus de medicació administrada.
Els estudis científics indiquen que els cascos freds poden reduir de manera significativa la caiguda dels cabells en molts pacients. Tanmateix, la seva eficàcia depèn de diversos factors, com ara:
- El tipus de quimioteràpia administrada.
- La dosi i la combinació de fàrmacs.
- La temperatura assolida pel sistema.
- L’ajust correcte del casc al cap.
- Les característiques individuals de cada persona.
En alguns casos, és possible conservar una gran part dels cabells, mentre que en altres la pèrdua continua sent considerable.
És important tenir expectatives realistes: els cascos freds no garanteixen la conservació total dels cabells.
No tots els pacients però, són candidats a aquesta tècnica. Els professionals sanitaris valoren cada cas de manera individual tenint en compte factors com el tipus de càncer, el tractament previst i l’estat general de la persona. En alguns tipus de càncer hematològic, com certes leucèmies o limfomes, l’ús de cascos freds pot no estar recomanat. Per aquest motiu, és fonamental consultar sempre l’equip d’oncologia abans de prendre una decisió.
Els principals beneficis dels cascos freds són:
- Reduir la pèrdua de cabells associats a la quimioteràpia.
- Contribuir al benestar emocional i a l’autoestima.
- Ajudar a mantenir una imatge més semblant a l’habitual.
- Disminuir la necessitat d’utilitzar mocadors, gorres o perruques.
- Oferir una sensació més gran de control durant el tractament.
Per a moltes persones, conservar parcialment o totalment els cabells pot tenir un impacte positiu en la seva qualitat de vida.
Tot i els seus beneficis, els cascos freds també tenen algunes limitacions. Entre els principals desavantatges destaquen:
- Sensació intensa de fred, especialment durant els primers minuts.
- Mal de cap o molèsties al cuir cabellut.
- Augment de la durada total de les sessions de quimioteràpia.
- Eficàcia variable segons el tractament.
- Disponibilitat limitada en alguns centres sanitaris.
- Cost econòmic, que no sempre està cobert pels sistemes de salut o les assegurances.
Algunes persones també poden experimentar sensació de pes al cap, mareig o incomoditat durant el procediment.
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