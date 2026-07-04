Rehabilitació després d’un infart: els consells del cardiòleg José Abellán per recuperar el cor
L’exercici progressiu, la bona alimentació i el control dels factors de risc són claus per evitar recaigudes
Patir un infart marca un abans i un després en la vida de qualsevol persona. Tot i que els tractaments mèdics han avançat molt i avui la supervivència és molt més alta quan s’actua ràpidament, la recuperació no acaba quan el pacient surt de l’hospital. La rehabilitació després d’un infart és una part fonamental del tractament i pot marcar la diferència entre recuperar qualitat de vida o tornar a tenir problemes cardiovasculars.
A Espanya es produeixen al voltant de 70.000 infarts a l’any, una xifra que demostra la importància de la prevenció i dels bons hàbits. L'infart agut de miocardi sol aparèixer quan una artèria coronària s’obstrueix i impedeix que la sang arribi correctament a una part del cor. Aquesta falta de reg sanguini pot provocar danys greus al múscul cardíac si no es tracta amb rapidesa.
Per què apareixen els infarts?
Els infarts no solen aparèixer per una única causa, sinó per l’acumulació de diversos factors de risc cardiovascular. Amb el pas dels anys, poden formar-se plaques de greix i colesterol a les artèries. Si una d’aquestes plaques es trenca, es pot generar un coàgul que bloquegi el pas de la sang i desencadeni l’infart.
Entre els principals factors de risc hi ha la hipertensió arterial, el colesterol alt, el tabaquisme, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, una alimentació poc saludable i l’edat avançada. Tot i això, els especialistes recorden que també hi pot haver infarts en persones joves, sobretot quan hi ha tabac, estrès, antecedents familiars o hàbits poc saludables.
L’edat és important, però no és l’únic factor. A partir dels 50 o 60 anys el risc augmenta, especialment si ja hi ha altres malalties associades. Però cada vegada preocupa més la presència de risc cardiovascular en persones més joves per culpa del sedentarisme, el sobrepès, el tabac i una dieta rica en ultraprocessats.
El gran error després d’un infart: tenir por de moure’s
Durant molts anys, després d’un infart, es recomanava repòs i molta prudència. Però aquesta idea ha quedat enrere. El cardiòleg José Abellán és molt clar: “els temps en què l’infartat havia de fer repòs s’han acabat”. Segons l’especialista, el moviment ben pautat no només és segur, sinó que forma part del tractament.
Abellán insisteix que el pacient no ha de tornar a fer esport pel seu compte ni de manera brusca, sinó entrar en un programa de rehabilitació cardíaca. Aquest procés inclou exercici supervisat, control mèdic, educació en hàbits saludables i, en molts casos, suport emocional. L’objectiu és recuperar força, confiança i capacitat física sense posar el cor en risc.
El seu missatge és contundent: “L’exercici ben pautat no és l’enemic”. Al contrari, exposar el cor a una càrrega progressiva i controlada ajuda a millorar la capacitat cardiovascular i a reduir el risc de nous episodis.
Alimentació i medicació: no és una cosa o l’altra
Un altre dels punts que defensa José Abellán és la importància de la bona alimentació. El cardiòleg assegura que “la bona alimentació salva més vides que les pastilles”, però també deixa clar que això no significa abandonar la medicació.
Els fàrmacs receptats després d’un infart són necessaris i han demostrat salvar vides. El problema és pensar que només amb pastilles n’hi ha prou. Segons Abellán, la recuperació real exigeix sumar tractament mèdic, exercici físic, dieta saludable i control dels factors de risc.
Això implica reduir els aliments ultraprocessats, controlar la sal, evitar greixos de mala qualitat, prioritzar verdures, fruites, llegums, peix, oli d’oliva verge extra, cereals integrals i proteïnes saludables. La clau és construir un estil de vida cardiosaludable que es pugui mantenir en el temps.
Qui és José Abellán?
José Abellán és cardiòleg i doctor en Medicina. Nascut a Múrcia, compta amb formació en risc cardiovascular, cardiologia intervencionista i diagnòstic per imatge. També ha publicat articles científics, capítols de llibres sobre cardiologia i és autor del llibre Lo que tu corazón espera de ti.
A més de la seva feina com a cardiòleg clínic i intervencionista, s’ha convertit en un divulgador molt conegut a les xarxes socials, on explica amb un llenguatge clar com prevenir les malalties cardiovasculars i com cuidar el cor en el dia a dia.
Els consells d’Aurelio Rojas per protegir el cor
El cardiòleg Aurelio Rojas també insisteix en la importància dels hàbits quotidians per reduir el risc d’infart. Un dels seus consells més comentats és incorporar nous a la dieta, sempre amb moderació. Segons explica, prendre un grapat petit al dia, uns 30 grams de nous, pot ajudar a millorar la salut cardiovascular dins d’una alimentació equilibrada.
Les nous aporten greixos saludables, fibra i compostos beneficiosos per al cor. Rojas les relaciona amb la millora del colesterol LDL oxidat, la reducció de la inflamació i una millor salut vascular. Això sí, també adverteix que són calòriques i que no s’han de menjar sense control.
Aurelio Rojas també defensa una rutina activa i fàcil de recordar: caminar cada dia, fer una mica d’exercici intens adaptat a cada persona i incloure exercicis de força durant la setmana. La idea és clara: el cor necessita moviment, però sempre adaptat a l’edat, l’estat físic i la situació mèdica de cada pacient.
Què hauria de fer una persona després d’un infart?
Després d’un infart de miocardi, els experts recomanen seguir sempre les indicacions del cardiòleg. No s’ha d’abandonar la medicació, ni començar a fer esport intens sense supervisió, ni canviar radicalment la dieta sense assessorament.
Els passos més importants són:
- Entrar en un programa de rehabilitació cardíaca.
- Fer exercici progressiu i supervisat.
- Seguir una alimentació saludable.
- Deixar el tabac completament.
- Controlar la tensió arterial.
- Reduir el colesterol.
- Vigilar la diabetis i el pes.
- Dormir bé i reduir l’estrès.
- No abandonar mai la medicació sense consultar el metge.
La recuperació comença després de l’alta
Superar un infart no vol dir tornar automàticament a la vida d’abans. Vol dir començar una nova etapa en què el pacient ha d’aprendre a cuidar el seu cor. La rehabilitació cardíaca, l’exercici ben pautat i la dieta saludable no són complements: formen part del tractament.
El missatge de José Abellán i Aurelio Rojas és clar: les pastilles són importants, però el futur del cor també es decideix cada dia amb el que mengem, el que caminem, el que fumem o deixem de fumar i la manera com cuidem el nostre cos. Després d’un infart, la millor medicina és combinar ciència, hàbits saludables i seguiment mèdic.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada