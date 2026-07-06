La calor i la humitat disparen les plagues de paneroles: la desconeguda solució davant d'uns insecticides que ja no funcionen
Una de les millors opcions per liquidar aquests insectes és un verí estomacal inodor que contamina els seus nius
Oriol García Dot
L'arribada de l'estiu, les altes temperatures i la humitat creen l'entorn perfecte per a la proliferació de paneroles a les llars i als espais urbans. Aquest problema, lluny de ser només estètic, suposa un risc sanitari, ja que aquests insectes poden contaminar aliments i superfícies, a més de desencadenar al·lèrgies.
Malgrat l'ús estès d'insecticides comercials, cada vegada més persones es queixen que aquests productes resulten insuficients per erradicar plagues persistents. En aquest context, experts en control de plagues adverteixen que combatre les paneroles requereix un enfocament més integral que vagi més enllà dels pesticides.
Calor i pluges intenses: entorn perfecte
Segons l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap), la calor que ha arribat de cop aquests dies, combinada amb les pluges intenses de l'hivern i la primavera, creen el còctel perfecte perquè aquest estiu hi hagi moltes més plagues de paneroles del que és habitual.
De fet, aquesta situació no ha sorprès aquesta associació, que ja des del mes d'abril està duent a terme treballs de prevenció a les xarxes de clavegueram, que és el lloc on més s'acumulen totes aquestes paneroles. A més, Adepap preveu que a finals d'estiu caldrà reforçar aquests treballs a causa del gran nombre d'aquests insectes que hi haurà arreu de Catalunya.
Temporada de plagues més llarga
Mentre que al clavegueram el tipus més habitual de trobar és la panerola americana, la panerola alemanya és més petita i clara i apareix amb més freqüència en habitatges i locals de restauració. Davant d'aquests dos tipus de panerola, les actuacions preventives s'han hagut d'avançar i reforçar davant d'una temporada de plagues "cada vegada més llarga", segons Andreu Garcia, vicepresident i portaveu d'ADEPAP.
Davant d'aquestes previsions tan alarmants, ha sorgit una de les preguntes que més es repeteix cada any quan arriben aquestes plagues: de quina manera es pot acabar amb les paneroles? Molta gent es limita a aplicar algun tipus d'insecticida, però, davant la poca eficàcia d'aquests productes, hi ha qui decideix inventar-se els seus propis mètodes.
Resistència genètica de les paneroles
I la realitat de per què els insecticides estan perdent utilitat és principalment per la resistència genètica que generen aquests insectes davant aquest tipus de productes. Per començar, cal saber que els insecticides són productes que tenen com a base productes químics sintètics coneguts com a piretroides.
Un estudi publicat al Journal of Economic Entomology va recollir paneroles alemanyes de diverses plagues i infestacions reals, és a dir, paneroles que ja havien estat en contacte amb diversos insecticides, i les va exposar a aquests pesticides per avaluar quant podien resistir. El resultat va sorprendre tothom, ja que al final de l'estudi, els insecticides van començar a trigar prop de cinc dies a aconseguir el 100 % de mortalitat de les paneroles.
L'àcid bòric és la solució
Davant d'aquests resultats, ha aparegut Diego Fernández, un creador de contingut argentí, que ha publicat un vídeo al seu compte de TikTok '@renovandoconideas', en què assegura que l'àcid bòric és "un excel·lent plaguicida natural", però barrejar-lo amb productes com sucre, farina, llet en pols o llet condensada pot "acabar atraient més plagues des de l'exterior".
A més, explica que, tot i que les paneroles no poden crear immunitat química a l'àcid bòric, sí que poden generar immunitat per comportament. Això implica que aprenen a reconèixer comportaments que els fan mal i, eventualment, evitaran ingerir aquests esquers. També són un perill per a les mascotes i els nens petits.
Verí estomacal inodor
Per tant, segons Fernández, "la manera correcta d'utilitzar l'àcid bòric és escampant una capa molt fina de la pols pels llocs on transiten les paneroles, com ara els espais foscos i estrets. L'àcid bòric acabarà adherit a les seves potes i, en el moment d'empolainar-se, moriran per enverinament. Pots aplicar l'àcid bòric fent servir un pot i un tros de gasa per fabricar un polvoritzador".
L'àcid bòric és una de les millors opcions per liquidar aquestes plagues, ja que actua com a verí estomacal quan la panerola l'ingereix i s'adhereix al seu cos i a les seves potes, de manera que també el transporten al niu, enverinant més exemplars. A més, no genera resistència genètica, a diferència de molts insecticides i, finalment, és inodor i no les espanta.
Via: El Periódico
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