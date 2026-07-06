Un estudi suggereix que la dieta mediterrània s'associa amb un millor benestar psicològic
La investigació apunta que el model alimentari va actuar com a "factor protector" davant l'impacte emocional de la covid
ACN
Un estudi suggereix que la dieta mediterrània s'associa amb un millor benestar psicològic, i que va actuar com a "factor protector" davant l’impacte emocional de la pandèmia de la covid. Així ho indica la investigació, fruit d’una col·laboració entre la University College London i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) -centre impulsat per la Fundació la Caixa-, publicat a BMJ Open. L'estudi associa el model alimentari mediterrani amb més benestar psicològic en persones de més de 50 anys. La investigació va analitzar les dades de 3.296 persones d’entre 50 i 90 anys participants de l’Estudi Longitudinal de l’Envelliment en Anglaterra (ELSA).
La investigació s'ha centrat en el benestar psicològic positiu, que inclou aspectes com el control, l’autonomia, el plaer i l’autorealització, amb preguntes sobre la independència, el gaudi de la vida, el sentit vital, l’energia i les perspectives de futur. En aquest sentit, l’estudi suggereix que els beneficis de seguir una dieta mediterrània sobre el benestar es produeixen de manera independent de la presència de símptomes depressius o del nivell socioeconòmic dels participants.
Els hàbits alimentaris es van analitzar entre els anys 2018 i 2019, preguntant què havien menjat i begut en dos dies no consecutius a través d’una plataforma en línia, mentre que el benestar psicològic es va avaluar mitjançant qüestionaris realitzats fins a dues vegades entre els anys 2018 i 2020.
Les dades recollides per la cohort ELSA mostren que la irrupció de la pandèmia de la covid i les mesures restrictives que la van seguir van produir un impacte emocional negatiu en els participants de l’estudi. Tanmateix, el deteriorament del benestar emocional va ser menys acusat en les persones amb una adhesió més gran a la dieta mediterrània, fet que suggereix un efecte protector.
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