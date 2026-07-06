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Normativa

Es pot conduir amb la ITV caducada, però amb cita prèvia?

Per tothom és sabut que a Espanya està totalment prohibit circular sense la ITV en regla, però és un dubte bastant comú conduir si tens la cita prèvia

La ITV es una prueba totalmente obligatoria y necesaria

La ITV es una prueba totalmente obligatoria y necesaria / Pexels

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Pablo Constantino

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un examen necessari per a tots els cotxes, ja que aquesta mateixa és indispensable per corroborar que els vehicles que circulen per la carretera són segurs. No obstant això, és cert que en moltes ocasions se't pot arribar a oblidar demanar la cita prèvia amb el temps suficient.

D'aquesta manera, molts poden preguntar-se fins a quin punt és legal conduir sense la ITV en regla, però amb la cita prèvia ja demanada. Per això, des de diversos estaments com AECA-ITV o el RACE ens donen la resposta davant aquest dubte més recurrent del que pugui semblar.

Llavors, ¿es pot conduir sense la ITV, però amb la cita prèvia?

Encara que pugui semblar quelcom lògic i entenedor, ja que moltes estacions d'ITV poden trigar bastants mesos en donar-te la cita, la normativa és clara. Des d'AECA-ITV asseguren que no està permès conduir sense la ITV en regla, és igual la situació i context.

Per tant, encara que hagis demanat la cita prèvia, si la teva ITV està caducada i vas a l'estació a passar-la, et podran multar. Aquesta infracció són uns 200 euros, encara que es queda en 100 pel pagament immediat. De fet, la sanció pot ser molt pitjor si, a més, circules amb una ITV suspesa, perquè puja fins als 500 euros.

Ten mucho cuidado al salir de la estación de ITV y no despistarte

Ten mucho cuidado al salir de la estación de ITV y no despistarte / AECA-ITV

Així doncs, t'estaràs preguntant quina és la solució perquè això no passi. La resposta és senzilla, tenir molt present i controlat quan caduca la teva ITV per demanar la cita amb temps suficient. És més, la DGT sol enviar cartes als domicilis avisant que es demani la cita prèvia amb temps. A més, aquesta inspecció es pot fer fins a 30 dies abans que venci.

Multa just en sortir de la ITV: no et despistis

Tot i que hàgim repassat que encara que tinguis la cita prèvia et poden multar per no tenir la ITV passada, també et pot arribar una just en sortir de l'estació, fins i tot si l'has passat. És un error que li pot ocórrer a qualsevol, però que no voldràs que et passi, ja que la broma serien 200 euros.

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Bàsicament, quan aproves la ITV et donen el característic distintiu de diferents colors, cadascun amb un significat. Després, hauràs d'enganxar-lo a la part superior dreta del parabrisa i a les motos on sigui visible. D'aquesta manera, si se t'arriba a oblidar col·locar-lo per algun casual, la Guàrdia Civil podrà multar-te per no portar el distintiu.

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