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Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

La passió per la natura i l'agricultura sostenible impulsen la Lucía a deixar la ciutat i lluitar contra el despoblament rural

La passió per la natura i l'agricultura sostenible impulsen la Lucía a deixar la ciutat i lluitar contra el despoblament rural

La passió per la natura i l'agricultura sostenible impulsen la Lucía a deixar la ciutat i lluitar contra el despoblament rural / hilux_aventura - YouTube

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Cada vegada són més els joves que abandonen l'estil de vida a la ciutat per buscar pau i tranquil·litat en zones rurals. Un exemple d'això és la Lucía que, amb tan sols 27 anys, va decidir fer un gir a la seva vida.

D'aquesta manera, va abandonar la seva vida a Madrid per traslladar-se a una vila gallega de tan sols 9 habitants, on està restaurant una casa centenària pel seu compte, mentre experimenta una vida autosuficient.

Una despesa mensual molt reduïda i basada en l'autosuficiència

Tot i que el canvi ha estat molt gran, les despeses no serien tan elevades. "En el que més gasto al mes és en els meus animals, uns 150 euros", assenyala la Lucía. "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc", afegeix.

Amb això, el seu objectiu seria ampliar l'hort tant com sigui possible i no dependre de compres externes, comprant únicament productes bàsics com arròs o oli. "Viure en un poble és molt barat si tens els teus propis animals i un hort", assegura la jove.

Passar d'una vida estressant a la tranquil·litat del camp

Un dels factors clau per traslladar-se va ser la seva passió per la natura, així com els seus estudis, relacionats amb l'agricultura sostenible. D'aquesta manera, va canviar el soroll, la inseguretat i la precarietat d'una gran ciutat com Madrid, per escollir una vida al camp.

Un cop va arribar a la vila, la Lucía admet que ja el sentia com casa seva. "Va ser arribar aquí i sentir un batec, de dir, aquí em quedo, aquesta és casa meva", recorda amb afecte.

A més de buscar un estil de vida autosuficient, la Lucía admet que volia posar el seu granet de sorra contra el despoblament dels pobles.

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Amb tot això, per poder pagar la reforma de casa seva, ha invertit alguns diners que va poder acumular amb la seva prestació d'atur. Alhora, el següent pas seria sol·licitar un ajut d'incorporació ramadera, que li permeti subvencionar el projecte per criar vaques a la seva parcel·la.

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Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

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