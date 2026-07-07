Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat
Aquest truc japonès permet expulsar la calor acumulada a l'habitacle de manera manual i sense necessitat d'arrencar el motor
Fernando Álvarez
Entrar en un cotxe que ha estat exposat al sol durant hores és una de les situacions més incòmodes de l'estiu. Habitualment, els conductors intenten combatre aquest ambient sufocant obrint les quatre finestretes alhora, activant l'aire condicionat a la màxima potència o esperant uns minuts abans d'arrencar amb les portes completament obertes.
Tanmateix, existeix una tècnica alternativa d'origen japonès que permet reduir dràsticament la calor interior del vehicle de manera immediata, sense consumir energia de la bateria ni encendre el sistema de climatització.
El truc de la finestreta i la porta contrària
L'aplicació d'aquest sistema és completament manual i es basa en una combinació específica d'obertura de portes. Per posar-lo en pràctica, només cal seguir aquests passos:
- Abaixar una única finestreta del vehicle, assegurant-se que les altres tres romanguin completament tancades.
- Anar al costat oposat del vehicle i obrir i tancar repetidament la porta contrària a la finestreta que s'ha deixat oberta.
Un efecte acústic i de pressió que expulsa l'aire calent
El funcionament d'aquest truc no respon a la màgia, sinó a un principi físic elemental. El moviment constant d'obrir i tancar la porta funciona com una manxa mecànica que modifica la pressió interna de l'habitacle.
Aquest gest genera un corrent d'aire continu que empeny i expulsa la calor extrema acumulada dins del cotxe cap a l'exterior. Al mateix temps, el moviment succiona i introdueix aire més fresc a través de l'única finestreta disponible.
Mitjançant aquesta senzilla acció, que requereix tot just 30 segons, la temperatura de l'interior del vehicle pot baixar fins a deu graus, resolent ràpidament la intensa sensació de forn abans d'iniciar la marxa.