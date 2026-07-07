El cos avisa abans de col·lapsar: els tres senyals de la calor extrema que no s’han d’ignorar
Els experts alerten dels símptomes que poden acabar en urgència mèdica
Les onades de calor ja estan deixant un fort impacte a Espanya aquest estiu. Les temperatures extremes han tornat a activar els avisos en bona part del país, amb màximes que poden superar els 40 graus en diverses comunitats autònomes i amb nits tropicals que fan cada vegada més difícil descansar.
A Catalunya, la situació és especialment preocupant. La segona onada de calor de l’estiu ha elevat el risc davant màximes per sobre dels 42 graus, avisos del Meteocat per perill màxim i un escenari de risc d’incendis extrem. La calor persistent no només incomoda: també pot tenir conseqüències greus per a la salut.
Segons les dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària, MoMo, Catalunya acumula 57 morts atribuïbles a les altes temperatures durant els primers dies de juliol. En el conjunt d’Espanya, la xifra supera les 150 defuncions. Per això, els experts insisteixen que saber diferenciar entre deshidratació, esgotament per calor i cop de calor pot evitar complicacions molt greus.
Deshidratació: el primer avís del cos
La deshidratació és el primer senyal que el cos està perdent més líquids dels que rep. Es produeix quan l’organisme no té prou aigua per funcionar amb normalitat, una situació molt habitual durant episodis de calor extrema, perquè es perd més líquid a través de la suor.
Els símptomes més freqüents són set intensa, boca seca, cansament, marejos, mal de cap i una disminució de l’orina. Un altre senyal important és el color: si l’orina és més fosca del que és habitual, pot indicar falta d’hidratació.
En aquest cas, els experts recomanen actuar de seguida: beure aigua a poc a poc, evitar el sol, buscar un lloc fresc i descansar. També cal evitar l’alcohol, perquè pot afavorir encara més la pèrdua de líquids.
Esgotament per calor: quan el cos arriba al límit
L’esgotament per calor és més greu que la deshidratació. Sol aparèixer després d’estar molta estona exposat a temperatures elevades o després de fer exercici o activitat física intensa en ambients molt calorosos.
Segons el Ministeri de Sanitat, en aquesta fase el cos encara pot regular la temperatura, però comença a mostrar senyals que està arribant al límit. Els símptomes poden incloure sudoració abundant, debilitat, cansament intens, marejos, mal de cap, nàusees, rampes musculars i sensació de desmai.
Un detall important és que la pell pot estar freda, pàl·lida o humida, tot i que faci molta calor. Aquesta diferència pot ajudar a distingir l’esgotament per calor d’un cop de calor.
Davant aquests símptomes, els experts, com els de l’Hospital Clínic de Barcelona, recomanen portar la persona a un espai fresc o climatitzat, fer-la descansar, oferir-li aigua i afavorir que el cos es refredi. Si els símptomes no milloren o empitjoren, cal demanar ajuda mèdica.
Cop de calor: l’emergència que pot ser mortal
El cop de calor és la situació més greu. Es produeix quan el cos ja no pot regular correctament la temperatura i aquesta puja de manera perillosa, generalment per sobre dels 40 graus. És una emergència mèdica i requereix atenció immediata.
A diferència de l’esgotament per calor, el cop de calor pot provocar alteracions neurològiques. La persona pot mostrar confusió, comportament estrany, dificultats per parlar, pèrdua de consciència o convulsions. També pot deixar de suar o presentar una pell molt calenta.
Si es sospita d’un cop de calor, cal trucar immediatament als serveis d’emergència. Mentre arriba l’ajuda, s’ha d’intentar refredar la persona: portar-la a l’ombra o a un lloc fresc, retirar roba innecessària, aplicar aigua fresca o draps humits i ventilar-la. No s’ha d’esperar a veure si “se li passa”, perquè pot causar danys als òrgans vitals i arribar a ser mortal.
El semàfor de la calor: verd, groc i vermell
Per entendre millor la gravetat d’aquestes afeccions, alguns experts utilitzen el conegut semàfor de la calor. En verd hi ha la deshidratació, que és el primer avís. En groc apareix l’esgotament per calor, quan el cos ja comença a tenir dificultats per mantenir una temperatura adequada. I en vermell hi ha el cop de calor, la situació més perillosa i urgent.
Aquesta classificació ajuda a actuar ràpidament, especialment durant episodis de temperatures extremes com els que afecten Espanya i Catalunya aquest estiu.
Com prevenir els efectes de la calor
Tot i que cada afecció té una gravetat diferent, les mesures de prevenció són molt semblants. Els experts recomanen beure aigua sovint, encara que no es tingui set; evitar sortir al carrer durant les hores centrals del dia; quedar-se en espais frescos o climatitzats; i portar roba lleugera, ampla i de colors clars.
També és important reduir l’activitat física intensa durant les hores de més calor, evitar l’alcohol i prestar una atenció especial als infants, a la gent gran i a les persones amb malalties cròniques.
La calor d’aquest estiu no és només una molèstia. Les xifres de mortalitat i els avisos meteorològics demostren que les onades de calor poden tenir conseqüències greus. Reconèixer els primers símptomes i actuar de pressa pot evitar que una simple deshidratació acabi convertint-se en un cop de calor.
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