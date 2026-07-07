El mar tenyit de sang: la matança de dofins que Europa no aconsegueix aturar
Més de 700 cetacis morts en pocs dies reobren el debat sobre el maltractament animal i les tradicions sagnants
A Espanya i a la Unió Europea, la protecció dels animals ha avançat molt en els últims anys. La llei espanyola reconeix la necessitat de protegir la dignitat dels animals i regular el comportament humà envers ells, mentre que la reforma penal del 2023 va reforçar la resposta contra el maltractament animal, incloent-hi delictes contra animals vertebrats.
A escala europea, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix que els animals són éssers sensibles i que les institucions i els estats membres han de tenir en compte el seu benestar en polítiques com l’agricultura, el transport, el mercat interior o la recerca.
Però mentre Europa proclama la defensa del benestar animal, al nord de l’Atlàntic continua viva una de les pràctiques més polèmiques del continent: el grindadráp, conegut popularment com el grind, una caça massiva de dofins, caps d’olla i altres cetacis que cada any deixa imatges del mar tenyit de vermell a les illes Fèroe.
On són les illes Fèroe?
Les illes Fèroe són un arxipèlag situat a l’Atlàntic Nord, entre Escòcia, Islàndia i Noruega. Formen part del Regne de Dinamarca, però tenen un ampli autogovern. I aquí hi ha una de les claus del problema: tot i estar sota sobirania danesa, les Fèroe no formen part de la Unió Europea. El mateix govern feroès recorda que l’arxipèlag va decidir no integrar-se a la Comunitat Econòmica Europea quan Dinamarca hi va entrar el 1973, i que el marc legal de la UE no s’hi aplica.
Això limita molt la capacitat de Brussel·les per frenar aquesta pràctica. La Comissió Europea pot pressionar diplomàticament, incloure el tema en reunions bilaterals o rebre peticions d’eurodiputats, però no pot aplicar directament la normativa europea de protecció animal com ho faria dins d’un estat membre.
La tradició sagnant del grindadráp
El grindadráp és una tradició de caça comunitària que consisteix a conduir grups de dofins i balenes pilot cap a aigües poc profundes amb embarcacions. Un cop acorralats, els animals són arrossegats fins a la riba i sacrificats. Les imatges són impactants: platges plenes de cossos, aigua vermella i desenes de participants esquarterant els cetacis a la vista de la comunitat.
Segons entitats conservacionistes com Sea Shepherd, a finals de maig del 2026 es van matar 706 dofins en diverses caceres a les illes Fèroe, una xifra que ha tornat a provocar indignació internacional. L’organització també denuncia escenes de patiment prolongat, animals colpejats contra roques, ferits per hèlixs i morts amb mètodes que considera cruels.
No és un episodi aïllat. En només cinc anys, aquesta pràctica hauria acabat amb milers de cetacis, sobretot dofins i caps d’olla. El rècord recent més polèmic es va produir el 2021, quan una sola jornada de caça va acabar amb més de 1.400 dofins atlàntics de flanc blanc, fet que va disparar les crítiques internacionals.
Des de quan existeix aquesta tradició?
Els defensors del grind asseguren que es tracta d’una pràctica ancestral vinculada a la supervivència de la població feroesa. Diverses fonts situen l’origen del grindadráp al voltant del segle IX, després de l’assentament nòrdic de les illes, i les captures de balenes pilot consten registrades de manera sistemàtica des del 1584.
Històricament, la carn i el greix dels cetacis servien com a aliment en un territori de clima dur, poc sòl cultivable i gran dependència del mar. Però les entitats animalistes sostenen que aquesta justificació ja no té el mateix pes avui, perquè les Fèroe formen part d’una economia moderna i la població ja no depèn de la caça massiva de dofins per sobreviure.
El govern de les illes Fèroe defensa el grindadráp com una activitat tradicional, comunitària i regulada. La web oficial feroesa sobre la caça de balenes afirma que la pràctica està regulada per llei, que s’ha de fer causant el mínim patiment possible i que la carn i el greix es reparteixen entre la comunitat. També sosté que la captura mitjana anual de balenes pilot és d’uns 600 exemplars.
El relat oficial insisteix que és una caça sostenible, basada en una població estimada de centenars de milers de balenes pilot al nord-est de l’Atlàntic. Segons el govern feroès, la població de balenes pilot a l’Atlàntic Nord-est ronda els 380.000 animals i la captura mitjana anual de les Fèroe és d’uns 600 exemplars.
Però les organitzacions animalistes qüestionen aquest argument. Denuncien que la sostenibilitat no pot justificar el patiment animal, que els dofins són animals intel·ligents i socials, i que una tradició mil·lenària no hauria de prevaldre sobre els estàndards actuals de benestar animal.
No es pot aturar?
Aturar el grindadráp és molt difícil perquè és legal dins el marc normatiu de les illes Fèroe. La Unió Europea s’hi oposa políticament, però les seves lleis no s’apliquen directament a l’arxipèlag. A més, el govern feroès té competències pròpies en moltes matèries internes i defensa que la caça forma part de la seva identitat cultural i alimentària.
La pressió internacional, les campanyes de Sea Shepherd, les peticions al Parlament Europeu i les crítiques d’entitats de defensa animal han aconseguit posar el focus mundial sobre aquesta pràctica, però no han aconseguit eliminar-la. De fet, després de les grans polèmiques, les autoritats han plantejat límits o regulacions, però la caça continua.
El xoc entre tradició i maltractament animal
El cas de les illes Fèroe obre una pregunta incòmoda: fins on pot arribar una tradició quan implica la mort massiva d’animals? A Espanya, una conducta de maltractament animal pot comportar sancions administratives o penals, i la reforma del Codi Penal va reforçar la protecció dels animals davant actes de violència.
A la Unió Europea, els animals són reconeguts com a éssers sensibles, però el mateix marc legal europeu també admet que els estats tinguin en compte tradicions culturals, religioses o regionals. Aquest equilibri és precisament el que converteix casos com el del grindadráp en un conflicte internacional tan difícil de resoldre.
Mentrestant, cada any, el mateix ritual es repeteix: embarcacions envoltant els cetacis, animals acorralats, platges tenyides de sang i una societat dividida entre els qui ho veuen com una tradició i els qui ho denuncien com una forma inadmissible de crueltat animal.
La pregunta ja no és només si el grind és antic. La pregunta és si, en ple segle XXI, una tradició pot continuar justificant la mort de centenars de dofins davant els ulls d’un món que diu defensar el benestar animal.
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