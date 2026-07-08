Activitats de lleure per a adolescents
Aconsegueix que s'ho passin bé a l'estiu
Eva Remolina / AMIC
L’adolescència és una etapa plena de canvis, descobriments i noves experiències. Durant aquests anys, el temps de lleure té un paper molt important en el desenvolupament personal i social dels joves. Més enllà de ser una forma de diversió, les activitats de lleure contribueixen a adquirir habilitats, reforçar l’autonomia i fomentar valors com la cooperació i el respecte.
Actualment, existeixen moltes opcions perquè els adolescents aprofitin el seu temps lliure d’una manera enriquidora i adaptada als seus interessos.
Activitats esportives
L’esport és una de les alternatives de lleure més beneficioses. Practicar futbol, bàsquet, voleibol, natació o ciclisme ajuda a mantenir un estil de vida saludable i afavoreix el treball en equip. També hi ha opcions menys tradicionals, com l’escalada, el monopatí, el pàdel o les rutes de senderisme, que combinen exercici físic i contacte amb la natura.
Tallers creatius i artístics
Molts adolescents descobreixen noves passions a través de la creativitat. La fotografia, la pintura, el teatre, la dansa, la música o l’escriptura són activitats que permeten expressar emocions i desenvolupar habilitats artístiques. Els tallers creatius també fomenten la imaginació i ajuden a millorar la confiança en un mateix.
Oci digital responsable
La tecnologia forma part del dia a dia dels adolescents i pot esdevenir una eina de lleure molt positiva si se’n fa un ús equilibrat. Crear continguts audiovisuals, aprendre a programar, editar vídeos o participar en comunitats en línia relacionades amb els seus interessos són algunes opcions educatives i estimulants. És important combinar l’oci digital amb activitats presencials i establir hàbits saludables pel que fa a l’ús de les pantalles.
Activitats a l’aire lliure
Passar temps a la natura aporta nombrosos beneficis físics i emocionals. Fer excursions, organitzar pícnics, anar amb bicicleta o participar en activitats d’aventura són propostes ideals per desconnectar de la rutina i reduir l’estrès. Aquestes experiències també contribueixen a desenvolupar el respecte pel medi ambient.
Associacions i educació en el lleure
Els caus, esplais i agrupaments juvenils ofereixen espais de convivència i aprenentatge fora de l’àmbit escolar. A través de jocs, sortides i projectes comunitaris, els adolescents aprenen valors com la solidaritat, la responsabilitat i el compromís social. Aquestes activitats els ajuden a establir noves amistats i a sentir-se part d’un grup.
Voluntariat i participació social
Participar en iniciatives solidàries és una manera excel·lent d’aprofitar el temps lliure. Col·laborar en activitats comunitàries, campanyes de sensibilització o projectes mediambientals permet als joves implicar-se en la societat i desenvolupar l’empatia. El voluntariat també reforça el sentiment de responsabilitat i ajuda a adquirir experiències valuoses per al futur.
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