La libido no s’apaga per casualitat: la nutricionista que revela què has de menjar per recuperar el desig sexual
Laura Zurita defensa que fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb una alimentació adequada
Quan baixa el desig sexual, moltes persones pensen que el problema és la rutina, l’edat, l’estrès o fins i tot la parella. Però la resposta pot ser molt més senzilla i molt menys dramàtica: potser el cos no té prou energia, nutrients, descans ni equilibri hormonal per activar la libido.
Així ho defensa Laura Zurita, dietista-nutricionista integral, fundadora i directora assistencial de la Clínica LAZ, a Madrid. Segons explica l’especialista, “fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb una nutrició adequada”. Una dada que sorprèn encara més quan la compara amb el colesterol: amb l’alimentació, diu, el colesterol només millora un 10%, però socialment hi posem molt més esforç.
La libido no comença al llit, sinó molt abans. Comença en l’energia diària, el descans, la salut intestinal, la massa muscular, la circulació i una alimentació equilibrada.
Per què baixa la libido?
La baixada del desig sexual pot aparèixer en diferents moments de la vida i afecta tant homes com dones. No és només una qüestió d’edat ni de falta d’atracció. Segons Zurita, el cos prioritza la supervivència abans que la reproducció. És a dir, si estem mal alimentats, cansats o amb dèficits nutricionals, l’organisme no posa el sexe entre les seves prioritats.
La nutricionista ho explica de manera molt gràfica: el desig sexual és una necessitat fisiològica del cos humà vinculada a la reproducció, però requereix energia. Si una persona arriba al final del dia esgotada, amb fatiga crònica o sense forces, és possible que el cos simplement no estigui preparat per activar aquesta resposta.
Per això, abans de pensar que tot és culpa de la parella, de la rutina o de l’edat, Zurita proposa mirar el plat.
Homes, dones i edat: quan pot aparèixer aquesta baixada?
La falta de libido pot aparèixer en qualsevol etapa adulta, però hi ha moments en què és més habitual. En les dones, pot notar-se especialment durant la menopausa, quan hi ha canvis hormonals, pèrdua de massa muscular i alteracions en l’energia. En els homes, també pot aparèixer amb l’edat, sobretot si hi ha una baixada de testosterona, sedentarisme, mala alimentació o pèrdua muscular.
Zurita també assenyala la tercera edat com una etapa en què pot disminuir el desig sexual, no perquè el sexe hagi de desaparèixer, sinó perquè el cos pot entrar en una fase de decadència muscular i hormonal si no es cuida bé.
La clau, segons la dietista, és entendre que el desig sexual no és un caprici ni una cosa secundària. És un indicador de salut. Si desapareix o baixa molt, pot estar avisant que alguna cosa no funciona bé: falta d’energia, dèficits nutricionals, problemes hormonals, mala circulació, estrès, cansament o una microbiota intestinal alterada.
Hem de canviar de parella?
No necessàriament. La falta de desig sexual no sempre vol dir que s’hagi acabat l’atracció o que la relació estigui trencada. Evidentment, la parella, la comunicació, l’estrès i l’estat emocional influeixen, però Zurita posa el focus en una cosa que sovint s’oblida: l’alimentació.
Moltes persones viuen amb baixa libido perquè no estan ben alimentades. Dietes restrictives, por als carbohidrats, eliminació de greixos, excés d’ultraprocessats o manca de proteïna poden afectar directament l’energia, les hormones i la resposta sexual.
Per això, la pregunta no sempre ha de ser “ja no m’agrada la meva parella?”, sinó també: “estic descansant bé?”, “menjo prou?”, “estic cuidant el meu intestí?”, “tinc força muscular?”, “estic donant al cos el que necessita?”.
L’intestí també mana en el desig sexual
Un dels punts que destaca Laura Zurita és la importància de l’intestí. Segons explica, a l’intestí hi ha molts neurotransmissors i la microbiota intestinal té un paper essencial, no només en l’absorció de nutrients, sinó també en la producció de substàncies que afecten l’estat d’ànim, l’energia i el benestar.
Quan l’eix intestí-cervell s’altera, també es poden ressentir la vitalitat, l’humor i el desig sexual. Per això, cuidar la microbiota amb una alimentació rica en vegetals, llegums, fibra, aliments frescos i varietat pot ser una part important del procés.
El múscul, la testosterona i el desig
La nutricionista també posa el focus en la massa muscular. La testosterona és una de les hormones principals en l’activació del desig sexual, tant en homes com en dones. I, segons Zurita, una bona qualitat de massa muscular ajuda a mantenir una millor qualitat hormonal.
Quan hi ha pèrdua muscular, com pot passar durant la menopausa o en la tercera edat, també pot baixar la testosterona i, amb ella, el desig. Per això, la recomanació no és només menjar millor, sinó també moure’s, fer exercici i consumir prou proteïna.
“El múscul té moltíssimes funcions, no simplement veure’s bé”, recorda Zurita. És a dir, no es tracta només d’estètica: la massa muscular també és salut hormonal, energia i metabolisme.
Circulació: les “carreteres” del cos han d’estar netes
Un altre factor clau és la circulació. Zurita ho explica amb una imatge molt clara: cal tenir les “carreteres netes”, és a dir, venes i artèries cuidades perquè la sang flueixi millor i més ràpid.
Per això, quan es parla de colesterol, l’especialista creu que no només s’hauria de parlar d’evitar infarts. També s’hauria d’explicar que una bona salut cardiovascular pot millorar la salut sexual. La circulació és imprescindible per a una resposta sexual adequada, i una alimentació saludable pot ajudar a cuidar-la.
Els aliments que poden ajudar a recuperar la libido
Zurita divideix els aliments útils per al desig sexual en diversos grups. El primer són els que aporten energia. Aquí entren els carbohidrats de qualitat, com la pasta, l’arròs, la patata, els tubercles i els llegums. La nutricionista defensa que els carbohidrats no són enemics si s’escullen bé.
El problema són els ultraprocessats i el sucre. Aquests productes provoquen pujades ràpides de glucosa i després baixades brusques, una mena de “muntanya russa” que genera fatiga, cansament i estrès metabòlic. Per això recomana prioritzar carbohidrats integrals, llegums i tubercles com el moniato.
El segon grup són els aliments que ajuden a produir hormones. Aquí entren els greixos saludables, que Zurita defineix com els “maons” de les hormones. Si una persona elimina gairebé tots els greixos de la dieta, pot tenir més dificultats per produir hormones correctament.
Entre aquests greixos bons hi ha l’oli d’oliva, l’alvocat, els fruits secs, el peix blau, l’ou i les llavors.
Zinc, vitamina D, magnesi i vitamines del grup B
Entre els micronutrients importants, Zurita destaca el zinc, la vitamina D, les vitamines del grup B i el magnesi. El zinc és, segons ella, el “micronutrient rei” per a la producció de testosterona.
Les ostres són conegudes per ser riques en zinc, però la nutricionista recorda que no cal anar a aliments cars o elitistes. El musclo també és una bona font i és molt més accessible.
La vitamina D també és important. Zurita assegura que a Espanya no hi ha tant un dèficit de sol com un dèficit d’exposició solar. A més, recorda que aquesta vitamina necessita greix per absorbir-se bé, de manera que convé prendre-la en un àpat principal que contingui greixos saludables.
El mètode del plat: la recomanació pràctica
Per començar a cuidar el desig sexual des de l’alimentació, Laura Zurita proposa tres canvis senzills. El primer és fer servir el mètode del plat: la meitat del plat ha de ser vegetal, un quart ha de ser proteïna i l’altre quart, carbohidrat de qualitat.
El segon és posar molt color als plats. Les fruites i verdures de colors diferents aporten antioxidants, vitamines i minerals. En el grup dels vasodilatadors i antioxidants, Zurita destaca especialment els aliments de color vermell.
El tercer canvi és la hidratació. Beure prou aigua també forma part d’una bona salut general i, per tant, d’una millor resposta del cos.
Quant trigarem a notar els canvis?
La nutricionista és clara: no podem esperar una resposta immediata per menjar un aliment concret o fer un sopar suposadament afrodisíac. Una bona alimentació per millorar la libido ha de ser continuada.
Això vol dir que no hi ha cap aliment miracle. No es tracta de menjar musclos, ou o alvocat un dia i esperar resultats automàtics aquella mateixa nit. El canvi arriba quan el cos recupera energia, equilibri hormonal, millor descans, millor microbiota i una circulació més saludable.
Segons Zurita, amb una nutrició adequada es pot arribar a millorar fins al 30% del desig sexual. Però perquè això passi cal constància: menjar prou, descansar, moure’s, hidratar-se i abandonar les dietes massa restrictives.
La libido també és salut
El missatge final de Laura Zurita és que la sexualitat no s’ha de veure com un extra o una cosa secundària. La salut sexual forma part de la salut integral.
Per això, quan baixa el desig sexual, no sempre cal buscar explicacions dramàtiques. De vegades, la resposta és molt més quotidiana: revisar què mengem, com dormim, quan ens movem i si estem donant al cos l’energia que necessita.
La conclusió és contundent: la libido no depèn només del llit. També es construeix al plat.
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