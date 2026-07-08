La Séptima ja té data de llançament: així serà el nou canal nacional de la TDT
La nova cadena en obert començarà les emissions el 5 de novembre i arribarà amb una inversió de fins a 25 milions d'euros
Carlos Merenciano
La TDT espanyola incorporarà un nou canal nacional en obert abans que acabi l'any. La Séptima iniciarà les seves emissions el pròxim 5 de novembre, coincidint amb la posada en marxa de la nova etapa tecnològica de la televisió digital terrestre en ultra alta definició (UHD) i amb la resintonització de diversos canals.
El projecte està impulsat per SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, el consorci que va obtenir la nova llicència estatal de TDT. La concessió té una durada inicial de 15 anys, renovable, i obliga l'operador a posar el canal en funcionament abans que finalitzi el mes de novembre.
La Séptima neix amb la voluntat de competir en l'espai que ocupen Cuatro i laSexta, amb una programació basada en l'actualitat, les emissions en directe i formats pensats per a un públic urbà i comercial. El seu desplegament serà progressiu, i la presentació oficial de la seva imatge, l'equip i les primeres apostes de programació està prevista per a l'octubre.
La inversió inicial se situarà entre 20 i 25 milions d'euros. Segons els plans coneguts, el canal aspira a assolir la rendibilitat l'any 2030 i preveu una facturació propera als 40 milions d'euros el 2029.
La seva arribada obligarà els espectadors a resintonitzar el televisor a partir del 5 de novembre. Aquell mateix dia començarà la reorganització tècnica de la TDT i la implantació de l'estàndard DVB-T2, tot i que els televisors que no estiguin preparats per a la UHD podran continuar rebent els canals en HD.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat