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Alerta al volant: aquests medicaments poden provocar un accident

Un de cada tres conductors admet que condueix després de prendre fàrmacs que afecten els reflexos i l’atenció

Compte amb el que prens abans de conduir

Compte amb el que prens abans de conduir / freepik

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Abril Benítez

Prendre medicació i conduir pot ser molt més perillós del que sembla. Alguns fàrmacs provoquen somnolència, marejos, visió borrosa, menys reflexos i una reacció més lenta, fet que augmenta el risc de patir un accident de trànsit.

Entre els medicaments que més poden afectar la conducció hi ha els ansiolítics, somnífers, antidepressius, antipsicòtics, antihistamínics, antigripals, relaxants musculars i alguns analgèsics.

Per saber si un medicament pot ser perjudicial al volant, cal mirar la capsa per fora. Si hi apareix un triangle vermell amb un cotxe negre, significa que s’ha de consultar el prospecte. La informació sol aparèixer a l’apartat de conducció i ús de màquines.

Un dels principals perills és la falsa sensació de control. Molts conductors creuen que poden compensar els efectes reduint la velocitat, però gairebé la meitat dels medicats reconeix haver patit cansament, somnolència o menys capacitat de reacció.

Si la policia detecta que el conductor està afectat per una substància, pot imposar sancions. Ara bé, prendre un medicament receptat no implica automàticament una multa: el problema és conduir quan el fàrmac altera realment les capacitats.

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Davant de qualsevol dubte, cal consultar el metge o farmacèutic i no conduir si apareixen símptomes.

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