Dua Lipa dibuixa el seu mapa secret del món i Barcelona hi brilla amb tres restaurants imprescindibles
La cantant britànica ha compartit els seus llocs preferits al món i Catalunya hi té un paper inesperat
Dua Lipa no només omple estadis i encapçala llistes d’èxits. Ara també marca tendència a taula. La cantant britànica ha sorprès els seus seguidors compartint un mapa interactiu amb alguns dels seus llocs preferits d’arreu del món, una selecció personal feta a través de la seva plataforma Service95 i de Google Maps.
L’artista, nascuda al Regne Unit el 1995, és una de les grans estrelles del pop internacional. Amb cançons com New Rules, Levitating o Don’t Start Now, Dua Lipa s’ha convertit en una de les veus més influents de la música actual. Però més enllà dels escenaris, la cantant també ha demostrat una gran passió pels viatges, la gastronomia i els llocs amb personalitat.
Ara, aquesta passió s’ha convertit en una col·lecció de 12 llistes de recomanacions compartides a Google Maps, on l’artista recull restaurants, bars i racons especials que han marcat la seva manera de viure les ciutats. Cada llista inclou recomanacions personals i imatges de la seva pròpia galeria, convertint els seus viatges en una mena de guia íntima i global.
La gran sorpresa per a Espanya és que, entre tots aquests llocs triats per Dua Lipa, hi apareixen tres restaurants de Barcelona. No hi ha una llista exclusiva dedicada a la capital catalana, com sí que passa amb ciutats com Tòquio, Londres o Los Angeles, però tres establiments catalans han aconseguit colar-se entre els seus favorits.
El primer és el Bar Cañete, situat al carrer de la Unió, 17, a Ciutat Vella. Aquest local històric, obert des del 1935, apareix a la llista de sopars i aperitius relaxats de la cantant. Dua Lipa el recomana pel seu ambient clàssic i per una proposta basada en les tapes de tota la vida, amb plats com el pernil ibèric, els seitons, el marisc fresc i els productes de temporada.
Segons la mateixa artista, el Bar Cañete és un d’aquells llocs que mantenen intacta la seva força amb el pas del temps. La cantant destaca especialment l’experiència d’anar-hi a dinar i gaudir d’una copa ben freda amb plats tradicionals, però fets amb seguretat i qualitat.
El segon restaurant català que ha conquerit Dua Lipa és el Bar Brutal, al carrer de la Princesa, 14, també a Ciutat Vella. Aquest establiment apareix dins la seva llista de bars de vins naturals, una categoria que encaixa amb una de les tendències gastronòmiques més fortes dels últims anys.
El Bar Brutal és conegut per ser un dels pioners del vi natural a Barcelona i per tenir una carta amb més de 2.000 referències. La cantant recomana deixar-se guiar pel personal del local i, si és possible, demanar el seu calamar carbonitzat, un dels plats que més li han cridat l’atenció.
El tercer nom de la llista és Gresca, situat al carrer de Provença, 230, a l’Eixample. Aquest restaurant apareix en una de les llistes més personals de Dua Lipa: la de les cites inoblidables. La cantant el defineix com un lloc ideal per gaudir d’un sopar pausat, amb vins naturals i cuina catalana moderna.
Gresca és, a més, un restaurant reconegut per la Guia Michelin, que en destaca la cuina oberta, els plats actuals per compartir i el producte de temporada. Per a Dua Lipa, és un d’aquells restaurants capaços de reconciliar qualsevol comensal amb els menús degustació.
La tria de Bar Cañete, Bar Brutal i Gresca confirma que Barcelona ocupa un lloc especial dins l’univers gastronòmic de Dua Lipa. Tres locals molt diferents, però amb un fil conductor clar: personalitat, producte, ambient i una manera molt pròpia d’entendre la ciutat.
Amb aquest mapa interactiu de Dua Lipa, la cantant no només comparteix on menja quan viatja, sinó també com mira el món: a través de restaurants, bars, copes de vi, taules compartides i racons amb història. I en aquest recorregut global, Catalunya ha aconseguit situar tres noms propis entre els seus imprescindibles.
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