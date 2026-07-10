Estiu de calor extrema? Descobreix els millors consells per triar la síndria perfecta
Aquesta fruita té un alt contingut en vitamina A, que contribueix a la millora de la vista i el sistema immunològic
La síndria és la fruita estiuenca per excel·lència. Aquest refrescant aliment, originari del sud d'Àfrica, és una de les fruites més desitjables quan arriba el bon temps i pugen les temperatures. Aquesta fruita, que en realitat és una hortalissa destaca per estar composta per més d'un 90% d'aigua, fet que la converteix en un aliment extremadament hidratant. No podem oblidar que és una font rica en antioxidants com el licopè i aporta molt poques calories a la dieta, convertint-se en un aliat nutricional essencial durant els mesos de calor.
A més, és molt beneficiosa per al nostre cos gràcies als nutrients que aporta. Entre les seves propietats, trobem un alt contingut de vitamina A que contribueix a la millora de la vista i enforteix el sistema immunològic.
Quan vagis al supermercat o a la fruiteria per comprar una síndria, hi ha alguns consells que convé seguir per escollir-ne una de bona i gaudir d'una peça perfecta i refrescant. Abans de res, has de saber que la síndria és una fruita no climatèrica. Això significa que, un cop collida, no continua madurant. Per tant, és important triar exemplars que ja estiguin madurs.
Primer de tot, per seleccionar la millor peça de fruita possible, és preferible escollir les que es trobin a la part superior de la pila, ja que el més probable és que les de baix hagin rebut algun cop o s'hagin aixafat. Un altre aspecte en què cal fixar-se a l'hora d'escollir, és el pes, si és massa lleugera, significa que conté poca aigua, i probablement està passada i seca.
Un detall important a comprovar abans de comprar és que la taca de la base sigui de color groc cremós, i sobretot no t'oblidis de donar-li petits cops per assegurar-te que fa un so buit i sec. Tingues en compte que si la tija és massa verda, és probable que la síndria s'hagi collit abans d'hora i, per tant, encara li falten alguns dies per madurar.
En cas que contingui taques negres o blanques, ves amb compte de no ingerir-la perquè significa que s'ha començat a fer malbé. Un matís a destacar és que si la carn interior també coneguda om a polpa, té esquerdes, vol dir que està massa madura, i si finalment observes floridura, l'hauràs de llençar immediatament.
Un cop triada la síndria, també és important conservar-la correctament. Encara que ens agradi menjar-la ben fresca a l'estiu, és una fruita sensible al fred. Per això, si la guardes a la nevera, és recomanable col·locar-la a la zona menys freda.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés