Alerta amb l’aire condicionat: l’error que comet gairebé tothom i que pot disparar la factura de la llum
Manuel Amate avisa del gest que hem d’evitar en plena onada de calor
Quan arriba la calor extrema, fem el que podem. Tanquem persianes, obrim finestres a primera hora, posem ventiladors i, quan la casa es converteix en un forn, acabem encenent l’aire condicionat. El problema és que aquest gest, cada vegada més habitual durant les onades de calor, pot convertir-se en un ensurt important quan arriba la factura de la llum.
Moltes famílies intenten refrescar la casa com sigui, però no sempre ho fan bé. I és aquí on entra l’avís de Manuel Amate, electricista i expert en estalvi energètic, que alerta d’un error molt comú: abaixar massa la temperatura del termòstat pensant que així la casa es refredarà abans.
L’error més habitual: posar l’aire a 22 graus
Segons Manuel Amate, un dels grans errors amb l’aire condicionat és posar-lo a 22 graus o, fins i tot, per sota. Pot semblar una solució ràpida quan fa molta calor, però en realitat obliga l’aparell a treballar molt més, dispara el consum elèctric i crea un contrast molt fort amb la temperatura exterior.
L’expert ho resumeix de manera clara: si a fora fa molta calor i a dins posem l’aire a 22 graus, el cos pateix un xoc tèrmic massa brusc. “Ens agafa alguna cosa”, adverteix Amate, que recomana evitar aquests canvis tan exagerats.
La temperatura que recomana l’expert
La recomanació de Manuel Amate és situar el termòstat entre els 26 i els 28 graus. Aquesta franja permet refrescar l’habitatge sense forçar tant la màquina i sense generar una diferència extrema amb l’exterior.
Aquesta temperatura pot semblar alta per a moltes persones, però l’objectiu no és convertir la casa en una nevera, sinó aconseguir un ambient més suportable i eficient. En plena onada de calor, cada grau de menys pot fer pujar el consum i encarir el rebut.
Netejar els filtres: el gest que molts obliden
Un altre dels errors que destaca l’expert és no netejar els filtres de l’aire condicionat. Amb el temps, s’hi acumula pols i brutícia, i això fa que l’aparell perdi eficiència, refredi pitjor i hagi de treballar més per arribar a la temperatura marcada.
Per això, Amate insisteix que revisar i netejar els filtres és una mesura bàsica d’estalvi energètic. Si l’aparell està net, funciona millor, consumeix menys i pateix menys.
El ventilador, sempre que sigui possible
L’expert també recorda que, si podem evitar l’aire condicionat, millor. Un ventilador consumeix molt menys i pot ser suficient en molts moments del dia, sobretot si es combina amb altres mesures per mantenir la casa fresca.
A la nit, si no hi ha més remei que fer servir l’aire condicionat, Amate recomana activar el mode nocturn, que ajuda a mantenir una temperatura més estable i a reduir el consum.
Persianes, tendals i ventilació
L’expert recomana tancar persianes, abaixar tendals i evitar que el sol entri directament durant les hores de més calor.
També és important ventilar només en els moments més frescos: a primera hora del matí o a la nit, quan la temperatura exterior és més baixa que la de dins de casa. Obrir finestres en plena calorada només farà que entri aire calent i que l’aire condicionat hagi de treballar encara més.
Els errors que poden sortir molt cars
Segons Manuel Amate, aquests són els errors més habituals que cometem amb l’aire condicionat: posar-lo massa baix, no netejar els filtres, oblidar el mode nocturn, ventilar a les hores de més calor i no protegir la casa del sol.
En definitiva, l’aire condicionat pot ser un gran aliat per suportar l’estiu, però també pot convertir-se en un problema per a la butxaca si s’utilitza malament. La clau és clara: temperatura moderada, filtres nets i sentit comú per evitar que la factura de la llum es dispari.
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