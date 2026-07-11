Els experts alerten del risc d’otitis a l’estiu i recomanen protegir les orelles durant el bany
La calor, la humitat i l’aigua retinguda afavoreixen les infeccions auditives, sobretot en infants
Cada estiu es repeteix la mateixa situació: augmenten els casos d’otitis externa, també coneguda com a otitis del banyista. Les jornades de piscina, platja, rius o llacs fan que moltes persones passin hores dins l’aigua i, si les orelles no s’assequen bé, la humitat queda retinguda al conducte auditiu.
Aquest ambient càlid i humit és perfecte per a la proliferació de bacteris i fongs, que poden provocar dolor, picor, inflamació, sensació d’orella tapada o secreció. Per això, els otorrinolaringòlegs recorden que a l’estiu cal protegir les orelles igual que es protegeixen la pell i els ulls del sol.
Els més afectats solen ser els infants, especialment els que passen moltes hores a l’aigua durant les vacances. Segons dades dels serveis d’Urgències i Otorrinolaringologia de l’Hospital Quirónsalud de València, l’otitis externa és una de les patologies més ateses durant els mesos de juliol i agost, i un 60% dels casos corresponen a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys.
A més de l’otitis del banyista, durant l’estiu també augmenten altres molèsties auditives, com la sensació d’orella tapada, la picor, la irritació del conducte auditiu o les molèsties relacionades amb els canvis de pressió quan es busseja o es viatja en avió.
Ariannys Rojas, responsable tècnica d’audiologia a ALAIN AFFLELOU, insisteix que les orelles continuen sent les grans oblidades de l’estiu. Segons explica, “igual que protegim la pell o els ulls durant l'estiu, també hem de cuidar les nostres orelles”. La prevenció, defensa, és la millor eina per evitar molèsties que poden acabar condicionant les vacances.
Un dels errors més habituals és fer servir bastonets per netejar o assecar l’interior de l’orella. Els experts recorden que aquest hàbit pot empènyer la cera cap al fons del conducte, provocar petites lesions i augmentar el risc d’infecció auditiva. A més, la cera no és brutícia, sinó una barrera natural que protegeix l’orella davant bacteris i agents externs.
Els especialistes també recomanen evitar introduir objectes dins l’orella, no utilitzar gotes sense diagnòstic mèdic, no continuar banyant-se si hi ha dolor, inflamació o secreció, no compartir taps i no fer servir models que no s’ajustin correctament.
Entre els principals consells dels experts per cuidar les orelles a l’estiu hi ha assecar amb cura l’orella i l’entrada del conducte auditiu amb una tovallola suau després de cada bany, inclinar el cap, cap als dos costats per facilitar la sortida de l’aigua retinguda i evitar banyar-se en aigües de qualitat dubtosa.
També es recomana fer servir taps de bany en casos concrets: persones amb antecedents d’otitis, infants que passen moltes hores a l’aigua, nedadors habituals, persones amb conductes auditius estrets o quan ho indiqui un professional. Aquests taps ajuden a evitar l’entrada d’aigua i ofereixen més protecció que els models genèrics.
La qualitat de l’aigua és un altre factor clau. Banyar-se en rius, llacs o piscines en mal estat pot augmentar el risc d’infeccions auditives. El clor també pot irritar l’orella de les persones més sensibles, mentre que l’aigua del mar, tot i ser sovint més ben tolerada, també pot causar problemes si la humitat es manté durant massa temps.
Els experts recorden, però, que no tots els taps serveixen per al mateix. Els taps de bany estan pensats per impedir l’entrada d’aigua; els taps acústics protegeixen del soroll en concerts o ambients molt sonors, i també hi ha models específics per al busseig o per viatjar en avió, dissenyats per ajudar a compensar els canvis de pressió.
Per això, abans de les vacances, especialment si hi ha tendència a formar taps de cera o antecedents d’otitis externa, els especialistes aconsellen revisar l’estat de l’orella. Una visita a temps pot evitar dolor, infeccions i molèsties durant els dies de descans.
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