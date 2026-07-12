Per què no podem parar de menjar pipes?
La combinació de sal, greix i petites recompenses fa que sigui molt difícil aturar-se
Les pipes de gira-sol són un dels aperitius més populars, però també un dels que més costa deixar de menjar. Segons José Àngel, infermer d’UCI i divulgador sanitari, aquesta fal·lera no depèn d’un únic motiu, sinó de la combinació del sabor, el ritual de pelar-les i l’activació del sistema de recompensa del cervell.
“L’acte de pelar cada pipa funciona per al cervell com un sistema de petites recompenses”, explica l’infermer. Cada llavor aconseguida genera una gratificació immediata que anima a repetir el gest una vegada i una altra.
A això s’hi afegeix la combinació de sal i greix, que potencia el gust i fa que siguin especialment apetitoses. A més, el moviment repetitiu de pelar-les manté les mans ocupades i pot reduir l’avorriment o l’estrès.
Les pipes també contenen triptòfan, un aminoàcid que l’organisme utilitza per fabricar serotonina, relacionada amb l’estat d’ànim. Tot i això, José Àngel remarca que no és aquest nutrient per si sol el que explica per què no podem parar de menjar-ne.
Menjar pipes no és dolent si es fa amb moderació. Són riques en greixos poliinsaturats, proteïnes, fibra, minerals i vitamines, i poden ajudar a reduir el colesterol i els triglicèrids.
El problema apareix quan se’n consumeixen massa, sobretot si són molt salades. Tot i ser saludables, tenen un alt contingut calòric i un excés de sal pot afavorir la retenció de líquids i la hipertensió.
Per això, els experts recomanen controlar les racions, escollir pipes sense sal o amb poca sal i evitar menjar-ne directament d’una bossa gran. Els beneficis existeixen, però sempre amb moderació.
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