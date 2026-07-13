Alerta cardiovascular: anar al gimnàs i menjar “bé” no és suficient per evitar un infart
Els experts avisen que la prevenció cardiovascular ha de començar als 20 anys, molt abans que apareguin els primers símptomes
Tenim una idea equivocada del que significa cuidar la salut. Moltes persones pensen que, mentre siguin joves, vagin al gimnàs i mengin relativament bé, no cal preocupar-se pel cor fins als 40 o 50 anys. Però els problemes cardiovasculars poden començar molt abans i avançar durant dècades sense provocar cap símptoma.
I la situació és encara més preocupant entre les persones que no fan exercici, mengen malament, fumen o no es controlen la tensió ni el colesterol. En aquests casos, els factors de risc cardiovascular s’acumulen i augmenten les possibilitats de patir un infart, un ictus, una arrítmia o una insuficiència cardíaca.
La prevenció ha de començar als 20 anys
Així ho adverteix el doctor Borja Ibáñez, cardiòleg intervencionista de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària IIS-FJD, cap de grup del CIBERCV i director científic del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC).
“La prevenció ha de començar als 20 anys”, assegura. Segons l’especialista, “la gent jove no es pren la tensió ni es fa analítiques, i això és un error”, perquè l’aterosclerosi, l’enduriment i l’obstrucció progressiva de les artèries, comença molt abans que aparegui el dolor al pit.
Les dades que demostren la gravetat del problema
Cada hora moren a Espanya 13 persones per una malaltia cardiovascular i, en l’últim any, aquestes patologies van provocar 113.130 morts. Afecten més d’11 milions de persones, gairebé una quarta part de la població, i fins en el 90% dels infarts es pot identificar algun factor de risc evitable.
La hipertensió arterial afecta el 71,3% dels pacients atesos a cardiologia i el 40% dels d’atenció primària. A més, un de cada dos adults presenta nivells elevats de colesterol LDL, mentre que la insuficiència cardíaca ja afecta més de 770.000 persones a Espanya.
Aquests són els principals factors de risc
Entre els principals perills hi ha la hipertensió, el colesterol alt, el tabaquisme, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, una mala alimentació i l’estrès.
A aquesta llista cal afegir-hi les onades de calor, que provoquen deshidratació i obliguen el cor a treballar més, especialment en persones vulnerables o amb malalties encara no diagnosticades.
Menjar bé i fer esport no sempre és suficient
Ibáñez insisteix que no n’hi ha prou amb “menjar bé” o fer esport de tant en tant. Cal prendre’s la tensió, fer analítiques periòdiques, controlar el colesterol i consultar el metge abans que apareguin els símptomes.
També recorda que retardar la medicació no sempre és una bona decisió: “És pitjor conviure amb un factor de risc sense tractar que prendre una pastilleta”.
Com cuidar el cor a qualsevol edat
Per protegir la salut cardiovascular, tinguis l’edat que tinguis, cal mantenir-se actiu, seguir una alimentació equilibrada, evitar el tabac, moderar l’alcohol, controlar l’estrès, hidratar-se durant els episodis de calor i fer revisions mèdiques regulars.
Esperar que aparegui un infart per començar a cuidar-se és arribar massa tard.
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