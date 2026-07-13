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Cues quilomètriques al Lidl per provar els tubs de sushi més virals de tot Nova York i que ara arriben a Espanya: "L'arròs és rosa"

Els Sushi Pop aterren al nostre país amb dues varietats i un format que s'ha fet viral en TikTok

Imatge d'arxiu &quot;Els tubs de Sushi virals del Lidl&quot;

Imatge d'arxiu "Els tubs de Sushi virals del Lidl" / XARXES SOCIALS

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Irina Calvo Serra

LNE / Valeria Montero

Manresa

Els amants del sushi estan d'enhorabona. Ja no han de viatjar a Nova York per a provar els famosos tubs de sushi. Acaben d'arribar als supermercats d'Espanya a través de la cadena Lidl i les xarxes s'estan omplint de vídeos de persones provant-los.

Es diuen Sushi Pop i sorprenen pel seu format. Cada tub de cartró té cinc peces de sushi dins, amb la seva salsa de soja empaquetada en una ampolleta. Per menjar-lo correctament, s'ha de pressionar per la part inferior amb un pal, com si fos un gelat. S'esgoten amb facilitat i localitzar-los s'ha convertit en tot un repte.

"Està molt bo, té molta més qualitat que un sushi normal de supermercat", comenta Iria Garrido al seu compte d'Instagram. Va comprar les dues varietats disponibles per mostrar-les als seus seguidors. I és que aquesta novetat de Lidl està disponible en dos sabors: un amb salmó, cogombre i formatge crema, anomenat Califòrnia Roll, i un altre amb verdures, formatge crema i cogombre, de nom Futomaki. Cada tub costa 4,20 euros.

"L'arròs és rosa"

Per si aquest format en tub no fos prou cridaner, la varietat de salmó és de color fúcsia. "Que bonic, l'arròs és rosa", comenta entusiasmada la Garrit en el seu vídeo. No obstant això, es queda amb l'opció vegetariana. Els qui ho han provat asseguren que tenen un sabor acceptable i "com a experiència és divertit".

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Els tubs de sushi han presentat candidatura per convertir-se en l'aliment estrella de l'estiu. És un producte fresc per a les onades de calor, fàcil de menjar en qualsevol context i amb un format nou.

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