Nicolás, extreballador de McDonald’s: "La clau no és quant et paguen per hora, sinó quantes hores reals et contracten"
La cadena de menjar ràpid acostuma a oferir contractes a temps parcial i períodes de prova curts, amb l’objectiu de retenir els empleats
Alejandro Navarro
És habitual que moltes persones recorrin a l’hostaleria o la restauració com a alternatives laborals, tant per l’alta demanda de treballadors com per la necessitat d’obtenir ingressos durant la joventut. Aquest és el cas de Nicolás, extreballador de McDonald’s Espanya, que explica a les seves xarxes socials com funciona un lloc de treball a l’empresa, els tipus de contracte i el dia a dia.
Sous diferents segons el lloc de feina i les hores contractades
En Nicolás va començar a treballar a la cadena de menjar ràpid l’1 de juliol del 2010 i va finalitzar el seu contracte el desembre del 2020. D’aquesta manera, va estar gairebé deu anys a l’empresa mentre compaginava la feina amb els estudis.
«Vaig debutar amb 17 anys a McDonald’s quan feia quart d’ESO i hi vaig fer tota la meva trajectòria educativa: els dos anys de batxillerat, els quatre anys de carrera, un any extra que vaig fer pel meu compte i fins i tot l’any que vaig cursar el màster a Madrid», comenta al seu canal de YouTube.
Pel que fa als sous, l’extreballador aclareix que hi ha diferents nivells salarials, que poden variar segons el lloc ocupat, la categoria professional i les hores contractades.
«El màxim seria de 21.630 euros bruts anuals i el mínim se situa al voltant dels 17.000 euros», assenyala, basant-se en la taula oficial de salaris.
La importància del tipus de contracte i de les hores reals
De fet, un dels punts clau són les hores de feina, ja que no és habitual començar amb un contracte de 40 hores setmanals, sinó amb jornades parcials de 15, 20, 25 o fins i tot 30 hores, fet que pot fer variar molt el sou. «La clau no és quant et paguen per hora, sinó quantes hores reals et contracten», assegura.
A més, l’extreballador explica que el contracte a temps parcial és molt habitual a McDonald’s, així com els períodes de prova curts, d’una o dues setmanes com a màxim.
Segons el seu relat, durant aquests períodes inicials l’empresa sol oferir el sou més alt possible amb la intenció que el treballador es quedi a l’empresa. Un cop el treballador entra de ple en la dinàmica del negoci, la càrrega de feina pot ser elevada.
Amb tot, Nicolás descriu un context laboral marcat per la rutina i la pressió, molt presents en el sector de la restauració. Tot i així, admet que la rotació de llocs de treball ajuda a fer més suportable l’ambient laboral i aporta dinamisme a la professió.
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