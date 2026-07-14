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Per què no hauries de demanar mai una cervesa sense escuma, segons els experts

Aquesta capa blanca, coneguda com a giste, és essencial per gaudir de la cervesa en les millors condicions.

Un cambrer serveix un cervesa

Un cambrer serveix un cervesa / Marta G. Brea / FDV

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Clara Dalmau Merencio

Barcelona

Molts consumidors demanen la cervesa sense escuma pensant que així n'obtindran més quantitat. Però els mestres cervesers i els experts adverteixen que és un error: aquesta capa blanca és clau per conservar el gust, l'aroma i la frescor de la beguda.

Catalunya afrontarà aquest dimecres una jornada marcada pels avisos vermells per calor extrema en diverses comarques, amb temperatures que poden tornar a superar els 40 graus a punts de l'interior. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat el nivell màxim d'alerta davant d'un episodi que deixarà registres molt elevats i nits especialment càlides. I és en plena onada de calor quan l'aire condicionat, el ventilador o una beguda ben fresca es converteixen en els millors aliats per combatre les altes temperatures.

50 litres per persona

Una de les begudes preferides dels catalans continua sent la cervesa. Se'n veue uns 50 litres per persona i any. I en tot bar sempre acaba sortint el debat entre clients i cambrers: l'escuma. Mentre que alguns pensen que aquesta capa blanca ocupa espau que hauria de ser per a la beguda, els experts asseguren que compleix una funció essencial perquè la cervesa es pugui gaudir en les millors condicions.

Millora l'experiència sensorial

En primer lloc, l'escuma de la cervesa, coneguda com a giste, ajuda a protegir la beguda de l'oxidació, un procés que pot alterar-ne l'aroma, la textura i el gust, segons explica la cervesera Moritz.

Des de Cervezas Badúm també assenyalen que contribueix a mantenir el diòxid de carboni dissolt durant més temps i afavoreix que la cervesa conservi millor les seves propietats mentre es consumeix, millorant així l'experiència sensorial.

Senyal d'un bon servei

La presència d'aquesta capa blanca és un indicador que la cervesa s'ha servit correctament i que manté una carbonatació adequada, responsable de les bombolles i de la sensació de frescor.

Els especialistes en elaboració cervesera coincideixen que una bona escuma ha de ser cremosa, persistent i uniforme. L'associació Cerveceros Caseros destaca que aquesta capa protegeix els compostos aromàtics més volàtils i ajuda a conservar l'equilibri de la cervesa des del primer glop fins a l'últim.

No és només una qüestió estètica

La quantitat ideal d'escuma varia segons el tipus de cervesa, però els experts rebutgen la idea que una cervesa sense escuma sigui de més qualitat. De fet, l'absència total d'escuma pot indicar problemes en el servei, en la neteja del got o fins i tot en la conservació del producte.

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Per això, els professionals del sector recorden que aquesta capa blanca que moltes persones intenten evitar no hi és per motius estètics, sinó perquè és fonamental per preservar les propietats de la cervesa i oferir una millor experiència de consum.

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