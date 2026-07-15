La calor queda atrapada a casa per aquest error: quan cal tancar finestres i abaixar persianes
Catalunya ja ha superat episodis amb més de 40 °C, i les previsions apunten a un estiu més càlid del normal
Les onades de calor a Catalunya s’han convertit en una de les grans preocupacions de l’estiu. Les temperatures elevades no només compliquen les activitats a l’aire lliure, sinó que també poden convertir els habitatges en autèntics forns, especialment quan no es disposa d’aire condicionat.
Aquest estiu, Catalunya ja ha viscut un episodi de calor molt persistent entre el 19 i el 30 de juny. Entre els dies 21 i 24 es va produir una onada de calor que va deixar temperatures màximes d’entre 40 i 43 °C a Ponent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
I la calor encara no es pot donar per acabada. La predicció estacional de l’AEMET assenyala una probabilitat molt alta que el trimestre de juliol, agost i setembre de 2026 sigui més càlid del normal al conjunt de l’Estat. Això no permet saber exactament quantes onades de calor queden, però sí que indica que encara podem viure nous episodis de temperatures extremes durant les pròximes setmanes.
L’error d’obrir les finestres quan fa més calor
Quan la temperatura de casa puja, el primer impuls de moltes persones és obrir les finestres. Tot i això, fer-ho durant les hores més caloroses del dia pot tenir l’efecte contrari al desitjat.
Si a l’exterior fa més calor que a l’interior, obrir les finestres permet que entri aire calent i fa augmentar encara més la temperatura de la llar. Per aquest motiu, durant les hores centrals del dia és recomanable mantenir les finestres tancades.
També convé abaixar les persianes, córrer les cortines o desplegar els tendals, especialment a les habitacions on toca directament el sol. No cal esperar que la casa ja estigui calenta: la protecció s’ha de col·locar abans que els raigs solars comencin a escalfar els vidres i les parets.
A quina hora s’han d’abaixar les persianes?
No existeix una única hora vàlida per a totes les llars, ja que dependrà de l’orientació de l’habitatge. La clau és abaixar la persiana abans que el sol incideixi directament sobre la finestra.
En una habitació orientada a l’est, caldrà fer-ho a primera hora del matí. En les façanes orientades al sud o a l’oest, la protecció serà especialment important des del migdia i durant la tarda, quan la radiació solar és més intensa.
Les estances que no reben el sol directament poden mantenir una mica més de ventilació, sempre que l’aire exterior sigui més fresc que el de l’interior.
Quan s’han d’obrir les finestres?
El millor moment per practicar la ventilació de la casa és durant la nit, la matinada i les primeres hores del matí. Quan el sol ja s’ha post i la temperatura exterior baixa, es poden obrir les finestres per expulsar l’aire calent acumulat durant el dia.
Sempre que sigui possible, cal obrir finestres situades en punts oposats de l’habitatge per crear ventilació creuada. Aquest corrent facilita la renovació de l’aire i ajuda a refrescar les habitacions amb més rapidesa.
Al matí, les finestres s’han de tornar a tancar quan la temperatura exterior comenci a superar la de l’interior. Per tant, més que seguir una hora exacta, convé comprovar si l’aire que entra és realment més fresc.
Aire condicionat i finestres obertes: una mala combinació
Tenir les finestres obertes mentre funciona l’aire condicionat provoca una pèrdua constant de l’aire refrigerat i obliga l’aparell a treballar més. Això augmenta el consum elèctric i la factura de la llum sense aconseguir refrescar correctament l’habitatge.
Amb el ventilador la situació és diferent, perquè no refreda l’aire, sinó que el mou i afavoreix l’evaporació de la suor. Durant la nit, es pot col·locar a prop d’una finestra per ajudar a introduir aire fresc o expulsar l’aire calent.
Durant el dia, en canvi, el ventilador funciona millor amb les finestres tancades i les persianes abaixades, sempre que a fora faci més calor.
Petits gestos per mantenir la casa fresca
A més de controlar les finestres i les persianes, és recomanable evitar l’ús del forn i d’altres electrodomèstics que generen calor durant les hores centrals del dia. També es poden apagar els aparells electrònics que no s’utilitzin i reduir l’encesa de llums.
Durant una onada de calor, mantenir la casa a les fosques, ventilar en les hores adequades i impedir que entri l’aire calent pot marcar una diferència important. L’objectiu és aprofitar la fresca nocturna i conservar-la tant com sigui possible durant el dia.
El Meteocat considera que hi ha calor intensa quan se supera un llindar específic per a cada zona de Catalunya, calculat a partir del percentil 98 de les temperatures màximes d’estiu. Això explica per què una mateixa temperatura pot tenir un nivell de perill diferent segons el municipi.
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