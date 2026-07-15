El secret que ha convertit Montserrat en el gran referent del turisme 'outdoor'
Algunes operadores aprofiten el potencial de la zona per captar visitants que eviten platges massificades i ciutats saturades
Irene Micó Buesa
Les reserves en destinacions de natura com Montserrat pràcticament es van duplicar el segon semestre del 2026 en relació als tres mesos anteriors en algunes operadores. La preferència d'un nombre creixent de persones per les escapades de proximitat, a indrets allunyats dels grans focus turístics, significa que l'oci i el lleure també es poden entendre al marge de platges massificades i ciutats convertides en parcs temàtics per a usuaris de creuers internacionals.
Aquesta tendència queda reflectida en les últimes dades que ha fet públiques Freedome, espai especialitzat en turisme outdoor. Malgrat que les experiències aquàtiques són el principal motor d'aquesta acceleració, en especial, amb bon temps, l'interior també genera negoci. El busseig i les rutes en vaixell, motos d'aigua o caiac estan guanyant seguidors. Però paratges com Montserrat, el Montseny o Collserola desperten igualment un gran interès.
"Cada vegada veiem més persones que no busquen únicament un lloc on passar el dia, sinó una experiència que els permeti descobrir un territori d'una forma diferent", explica un portaveu de Freedome, empresa fundada el 2019 per Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari i Simone Ferlisi. La demanda dels visitants en les àrees d'interior és més estable al llarg de l'any, tot i que sol incrementar-se durant els períodes de vacances.
A Freedome, consideren que Montserrat s'ha convertit "en el gran referent del turisme outdoor". És el destí "amb major pes" en la seva anàlisi, ja que concentra el 54% de les reserves. En el cas d'aquesta companyia, gairebé tots els seus clients trien els passejos a cavall per la zona, activitat que s'ha consolidat com l'"estrella" per familiaritzar-se amb l'entorn, "juntament amb les rutes de senderisme i els vols en parapent".
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