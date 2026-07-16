Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
Experts en climatització i arquitectes coincideixen que la posició del ventilador és molt més important del que sembla i pot ajudar a renovar l'aire de tota l'habitació
Bruna Segura
Quan arriba l'estiu, el gest més habitual és posar el ventilador apuntant directament cap al sofà, el llit o la taula on som. Però aquesta no és la manera més eficient de combatre la calor. Segons especialistes en climatització i arquitectura bioclimàtica, una bona ubicació del ventilador pot fer que una habitació sembli molt més fresca sense augmentar el consum elèctric.
La clau és entendre que un ventilador no refreda l'aire. El que fa és moure'l. Per això, si es col·loca estratègicament, pot expulsar l'aire calent acumulat a l'interior i afavorir l'entrada d'aire més fresc des de l'exterior.
El millor lloc no és davant teu
El tècnic en climatització Jon Gilbertsen explica que un dels errors més freqüents és orientar el ventilador cap a les persones durant hores.
Aquest sistema només proporciona una sensació tèrmica més agradable mentre l'aire incideix sobre el cos, però no redueix la temperatura real de l'habitació. En canvi, situar el ventilador al costat d'una finestra o d'una porta oberta permet renovar l'aire molt més ràpidament.
Si a l'exterior fa més fresca que dins de casa —una situació habitual durant la nit o a primera hora del matí— és recomanable orientar el ventilador cap a l'interior perquè introdueixi aire fresc.
En canvi, si a fora encara fa més calor que dins, és millor col·locar-lo mirant cap a l'exterior perquè expulsi l'aire calent acumulat a l'habitatge.
El secret és la ventilació creuada
Aquest sistema coincideix amb un dels principis bàsics de la ventilació creuada, una tècnica molt utilitzada en arquitectura sostenible.
Consisteix a crear un corrent natural entre dues obertures situades en costats oposats de l'habitatge. Això permet que l'aire circuli constantment i renovi l'ambient sense necessitat de recórrer tant a l'aire condicionat.
Quan el ventilador accelera aquest moviment, el resultat acostuma a ser una sensació de frescor molt superior a la d'un aparell que simplement mou l'aire al mateix punt de l'habitació.
Amb dos ventiladors, l'efecte encara és més gran
Si es disposa de dos ventiladors, els especialistes recomanen crear un circuit d'aire.
La millor configuració consisteix a col·locar un ventilador introduint aire fresc des de la façana més ombrívola o més fresca i un altre expulsant l'aire calent per una finestra situada al costat oposat.
En habitatges de diverses plantes, també funciona molt bé situar un ventilador expulsant aire per una finestra del pis superior. Com que l'aire calent tendeix a pujar, aquest sistema facilita que surti de l'habitatge mentre entra aire més fresc pels pisos inferiors.
Quan funciona millor aquest truc?
La tècnica és especialment efectiva:
- durant la nit;
- a primera hora del matí;
- després de la posta de sol;
- sempre que la temperatura exterior sigui inferior a la de l'interior.
En canvi, durant les hores de màxima insolació, els experts recomanen mantenir finestres i persianes parcialment tancades per evitar que entri aire calent i radiació solar directa.
Altres consells per mantenir la casa fresca
A més de col·locar correctament el ventilador, hi ha altres mesures que poden ajudar a reduir la temperatura interior:
- abaixar les persianes a les façanes més exposades al sol;
- ventilar només quan l'aire exterior sigui més fresc;
- evitar utilitzar el forn o altres electrodomèstics que generin calor durant les hores centrals del dia;
- apagar llums i aparells electrònics quan no siguin necessaris.
Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), combinar una bona ventilació natural amb mesures de protecció solar pot reduir notablement la necessitat d'utilitzar l'aire condicionat.
Un canvi petit que es nota
Moltes persones pensen que el ventilador només serveix per bufar aire cap al cos, però els especialistes recorden que la seva funció principal és moure i renovar l'aire.
Canviar-lo de lloc pot semblar un detall insignificant, però és un dels trucs més senzills per millorar el confort a casa durant els dies de més calor, reduir la sensació d'xafogor i, en molts casos, evitar haver d'encendre l'aire condicionat durant més estona.
Via: Diari de Girona
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