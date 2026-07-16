Què és el free birth?
Eva Remolina / AMIC
El Free birth consisteix a donar a llum sense la presència de professionals sanitaris. Generalment, el part té lloc al domicili, encara que també es pot produir en altres entorns escollits per la persona gestant.
És important diferenciar el free birth del part a casa assistit per una llevadora. En aquest darrer cas, hi ha seguiment professional, equips bàsics d’emergència i protocols de derivació hospitalària si apareixen complicacions.També cal distingir-lo dels parts no assistits accidentals, que es produeixen quan el nadó neix abans que arribi l’assistència mèdica o abans d’arribar a l’hospital.
Les motivacions per optar per aquest tipus de part, són diverses i sovint complexes. Entre les més habituals destaquen:
Major sensació d’autonomia
La persona gestant pren totes les decisions relacionades amb el part, sense sentir-se condicionada per protocols hospitalaris.
Entorn íntim i familiar
Donar a llum en un espai conegut pot contribuir a reduir l’estrès i afavorir una vivència més relaxada.
Menys intervencions mèdiques
S’eviten procediments com induccions, monitoratges continus, episiotomies o cesàries no necessàries.
Respecte pels ritmes naturals
El treball de part es desenvolupa sense pressions externes relacionades amb el temps o els protocols clínics.
Tot i això, és important remarcar que aquests beneficis són principalment subjectius i no compensen necessàriament els riscos associats a la manca d’assistència professional.
La majoria d’organitzacions mèdiques i científiques consideren que el part no assistit incrementa els riscos per a la mare i el nadó, ja que algunes complicacions poden aparèixer de manera sobtada i requereixen una intervenció immediata. Entre les complicacions més freqüents hi ha:
Riscos per a la mare
- Hemorràgia greu abans, durant o després del part.
- Retenció de la placenta.
- Infeccions.
- Hipertensió o preeclàmpsia no diagnosticades.
- Laceracions importants del perineu.
- Treball de part prolongat o obstruït.
- Necessitat urgent de cesària.
Riscos per al nadó
- Problemes respiratoris en néixer.
- Presentacions anòmales, com la posició de natges.
- Prolapse o compressió del cordó umbilical.
- Prematuritat o baix pes al naixement.
- Sofriment fetal no detectat.
- Dificultats per mantenir la temperatura corporal.
- Retard en l’atenció neonatal urgent.
A més, el free birth pot dificultar l’accés a procediments preventius habituals, com l’administració de vitamina K, els cribratges neonatals, les proves auditives o les primeres vacunes.
Les conseqüències del part no assistit poden variar molt segons cada situació. Mentre que alguns parts es desenvolupen sense incidències, altres poden derivar en emergències greus amb seqüeles físiques o emocionals.
Les complicacions no detectades a temps poden tenir repercussions importants en la salut materna i neonatal, incloent-hi ingressos hospitalaris urgents, lesions permanents o, en els casos més extrems, la mort de la mare o del nadó.
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