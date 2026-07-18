Ni abdominals clàssics ni peses: els dos exercicis que proposa una entrenadora per enfortir el core en set dies
L’entrenadora proposa una rutina basada en planxes i hipopressius que es pot fer a casa, sense material i en només uns minuts al dia
Claudio Torres
Una rutina de només dos exercicis al dia i durant una setmana. Aquesta és la proposta de l’entrenadora personal Rocío Marín, una de les creadores de contingut sobre fitness més seguides a les xarxes socials, per a aquells que busquen reduir el perímetre de la cintura i aconseguir un abdomen més ferm sense necessitat de material esportiu.
Segons explica en un dels seus darrers vídeos, el primer pas no consisteix a entrenar, sinó a establir un punt de partida. Per fer-ho, recomana mesurar la cintura i el maluc, prenent la mida a la zona situada entre les costelles i el maluc. A més, anima a fer-se fotografies des de diferents angles abans de començar la rutina per poder comparar l’evolució després de set dies d’entrenament. «Fes-te quatre fotos per veure el teu progrés durant l’entrenament», assenyala.
El tercer pas, i el que considera més important, és mantenir la constància. L’entrenadora proposa fer els mateixos exercicis durant set dies consecutius per comprovar els possibles canvis.
La rutina està formada per dos exercicis enfocats a l’enfortiment del core, és a dir, de la musculatura de l’abdomen i de la zona lumbar. El primer consisteix en una planxa amb elevació dels genolls, recolzant els avantbraços a terra. Durant l’execució, Marín insisteix en la importància de mantenir l’abdomen activat. «És molt important treballar aquesta faixa abdominal perquè pugui reduir el perímetre de la cintura», explica. També recomana prestar atenció a la respiració, imaginant que «el melic s’estira cap endins i cap amunt».
El segon exercici són els hipopressius, una tècnica basada en el control de la respiració i l’activació de la musculatura profunda de l’abdomen. Per facilitar la postura, utilitza una cadira com a suport i guia el moviment pas a pas: «Mans sobre la cadira, rotació interna de les espatlles, inspires, expires... i apnea mentre obres les costelles». L’entrenadora reconeix que aquesta tècnica requereix aprenentatge i recomana recórrer als seus continguts formatius per dominar-la correctament.
Tot i que una setmana pot ser suficient per apreciar una disminució de la inflor abdominal o una millor activació muscular, els especialistes recorden que una reducció significativa del greix corporal no acostuma a produir-se en tan poc temps. Els resultats depenen de múltiples factors, entre els quals hi ha l’alimentació, el nivell d’activitat física i la constància a llarg termini.
Via: El Periódico
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