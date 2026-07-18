Estil de vida nòmada
Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»
El creador de contingut comparteix amb els seus seguidors el seu estil de vida sense casa fixa, que li permet no pagar lloguer ni hipoteca, llum i portar «set anys sense factures»
El Periódico
«De què et valen totes les coses materials que tens si estàs consumint tot el teu temps per comprar-les?». Aquesta és una de les preguntes que llança Franc Molinos, creador de contingut de 38 anys que fa set anys que és nòmada, viu en un camió amb els seus dos gossos.
Molinos, amb més de 118.000 seguidors a Instagram, comparteix el seu estil de vida. «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua. I no, no és perquè sigui ric, és perquè vaig decidir canviar una casa fixa per una casa amb rodes». «Només hi ha un secret, cada vegada visc amb menys i vull menys coses», expressa.
Voler menys
El creador de contingut explica que durant tots aquests anys ha decidit en què gastava els diners, sense gastar «en coses materials innecessàries» i començant amb una furgoneta de 1.700 euros amb mobles fets amb fusta reciclada.
«Cada vegada tinc menys coses però això no és l’important, l’important és que vull menys, només vull utilitzar aquests diners que genero per comprar temps. Temps per pensar, temps per ser lliure i temps per disfrutar del meu dia a dia i no ser un esclau més embolicat en aquest sistema de treball que ens inculquen des de petit», defensa Molinos.
Molinos ha anat canviant de casa rodadora durant aquests anys, i ha invertit els seus estalvis inicials en els primers vehicles i, assegura, ha obtingut un petit marge en cada canvi de vehicle que l’ha ajudat a continuar avançant.
Un estudi sobre rodes
Actualment viu en un camió que ha transformat en un estudi sobre rodes, «gairebé 14 metres quadrats d’espai habitable», una cuina que inclou doble foc, forn i nevera; un saló convertible en llit; bany amb dutxa i bany sec i un garatge i una zona de descans.
«Sé que de vegades sembla que no treballo», exposa Molinos, que manté aquest estil de vida gràcies a diferents projectes: «Manteniment web per a clients, assessories, ‘online’, creació de contingut, un llibre… i més coses que porto al meu ritme».
Els inicis, reconeix, no van ser fàcils, ja que «construir diverses cases rodants i formar-me per treballar ‘online’ va requerir disciplina, aprenentatge i moltes hores de dedicació».
«Mai diré a ningú que segueixi els meus passos al peu de la lletra. No es tracta de copiar el meu estil de vida, sinó de reconèixer que hi ha altres maneres de viure. Perquè «viure sense treballar» no és no fer res: és trobar allò que tingui sentit per a tu, que puguis sostenir i que et nodreixi, en lloc d’esgotar-te», conclou el creador de contingut.
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